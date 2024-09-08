Должна быть на каждой кухне: эта приправа снижает сахар в крови и помогает избежать тромбов

Красный винный уксус - ключевой ингредиент для любимых салатных заправок и имеет множество преимуществ для здоровья. Он оказывает положительное влияние на все: от здоровья сердца до ухода за кожей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple .

Что такое красный винный уксус

Красный винный уксус производится путем брожения красного вина. Его кисловатый вкус делает его любимым на кухне, добавляя пикантности разным блюдам.

Считается, что уксус происходит из Франции. Самым очевидным отличием между ним и белым винным уксусом, кроме вкусовых нот соответствующих сортов вина, является цвет: красный винный уксус придает едва заметный розовый оттенок всему, к чему вы его добавляете.

В 100 г красного винного уксуса содержится 6 г калорий.

Польза для здоровья

Снижает уровень сахара в крови

Исследования показывают связь между потреблением красного винного уксуса и снижением уровня глюкозы в крови натощак.

По словам доктора Марии Кнобель, уксусная кислота в уксусе может помочь замедлить переваривание углеводов, благодаря чему высвобождение глюкозы в кровь происходит постепенно.

Это означает, что употребление красного винного уксуса перед богатой углеводами пищей может помочь снизить уровень сахара в крови.

Это может быть особенно полезно для людей с диабетом 2 типа или резистентностью к инсулину, поскольку это помогает поддерживать более стабильный уровень глюкозы в крови в течение дня.

Повышает функциональность сердца

Считается, что антиоксиданты, содержащиеся в красном винном уксусе, а именно ресвератрол, содержащийся в красном винограде, способствуют работе сердца.

Некоторые исследования показали, что регулярное употребление уксуса может помочь снизить артериальное давление и уровень холестерина, оба из которых являются факторами риска сердечных заболеваний.

Уменьшает вероятность образования тромбов.

Красный винный уксус также содержит полифенолы, которые могут помочь снизить вероятность образования тромбов в организме.

Что готовить с красным винным уксусом

Используйте его в качестве гарнира для супов и соленого гаспачо, а также добавляйте в маринады и маринованные огурцы.

К тому же это отличная приправа к салатам, что придаст им интересный пряный вкус. На основе красного винного уксуса можно приготовить соусы к мясу.