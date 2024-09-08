Має бути на кожній кухні: ця приправа знижує цукор в крові та допомагає уникнути тромбів

Червоний винний оцет є ключовим інгредієнтом для улюблених салатних заправок та має безліч переваг для здоров’я. Він має позитивний вплив на все: від здоров’я серця до догляду за шкірою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple .

Що таке червоний винний оцет

Червоний винний оцет виготовляється шляхом бродіння червоного вина. Його кислуватий смак робить його улюбленим на кухні, додаючи пікантності різним стравам.

Вважається, що оцет походить з Франції. Найочевиднішою відмінністю між ним та білим винним оцтом, окрім смакових нот відповідних сортів вина, є колір: червоний винний оцет надає ледь помітного рожевого відтінку всьому, до чого ви його додаєте.

У 100 г червоного винного оцту міститься 6 г калорій.

Користь для здоров’я

Знижує рівень цукру в крові

Дослідження показують зв’язок між споживанням червоного винного оцту та зниженням рівня глюкози в крові натще.

За словами доктора Марії Кнобель, оцтова кислота в оцті може допомогти уповільнити перетравлення вуглеводів, завдяки чому вивільнення глюкози в кров відбувається більш поступово.

Це означає, що вживання червоного винного оцту перед багатою вуглеводами їжею, може допомогти знизити рівень цукру в крові.

Це може бути особливо корисним для людей з діабетом 2 типу або резистентністю до інсуліну, оскільки це допомагає підтримувати більш стабільний рівень глюкози в крові протягом дня.

Підвищує функціональність серця

Вважається, що антиоксиданти, що містяться в червоному винному оцті, а саме ресвератрол, який міститься в червоному винограді, сприяють роботі серця.

Деякі дослідження показали, що регулярне вживання оцту може допомогти знизити артеріальний тиск і рівень холестерину, обидва з яких є факторами ризику серцевих захворювань.

Зменшує ймовірність утворення тромбів

Червоний винний оцет також містить поліфеноли, які можуть допомогти зменшити ймовірність утворення тромбів в організмі.

Що готувати з червоним винним оцтом

Використовуйте його як гарнір до супів і солоного гаспачо, а також додавайте в маринади та мариновані огірки.

До того ж це чудова приправа до салатів, що надасть їм цікавого пряного смаку. На основі червоного винного оцту можна приготувати соуси до м’яса.