Має бути на кожній кухні: ця приправа знижує цукор в крові та допомагає уникнути тромбів
Червоний винний оцет є ключовим інгредієнтом для улюблених салатних заправок та має безліч переваг для здоров’я. Він має позитивний вплив на все: від здоров’я серця до догляду за шкірою.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple.
Що таке червоний винний оцет
Червоний винний оцет виготовляється шляхом бродіння червоного вина. Його кислуватий смак робить його улюбленим на кухні, додаючи пікантності різним стравам.
Вважається, що оцет походить з Франції. Найочевиднішою відмінністю між ним та білим винним оцтом, окрім смакових нот відповідних сортів вина, є колір: червоний винний оцет надає ледь помітного рожевого відтінку всьому, до чого ви його додаєте.
У 100 г червоного винного оцту міститься 6 г калорій.
Користь для здоров’я
Знижує рівень цукру в крові
Дослідження показують зв’язок між споживанням червоного винного оцту та зниженням рівня глюкози в крові натще.
За словами доктора Марії Кнобель, оцтова кислота в оцті може допомогти уповільнити перетравлення вуглеводів, завдяки чому вивільнення глюкози в кров відбувається більш поступово.
Це означає, що вживання червоного винного оцту перед багатою вуглеводами їжею, може допомогти знизити рівень цукру в крові.
Це може бути особливо корисним для людей з діабетом 2 типу або резистентністю до інсуліну, оскільки це допомагає підтримувати більш стабільний рівень глюкози в крові протягом дня.
Підвищує функціональність серця
Вважається, що антиоксиданти, що містяться в червоному винному оцті, а саме ресвератрол, який міститься в червоному винограді, сприяють роботі серця.
Деякі дослідження показали, що регулярне вживання оцту може допомогти знизити артеріальний тиск і рівень холестерину, обидва з яких є факторами ризику серцевих захворювань.
Зменшує ймовірність утворення тромбів
Червоний винний оцет також містить поліфеноли, які можуть допомогти зменшити ймовірність утворення тромбів в організмі.
Що готувати з червоним винним оцтом
Використовуйте його як гарнір до супів і солоного гаспачо, а також додавайте в маринади та мариновані огірки.
До того ж це чудова приправа до салатів, що надасть їм цікавого пряного смаку. На основі червоного винного оцту можна приготувати соуси до м’яса.
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