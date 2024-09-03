"Имеет много секретов": врач рассказала, действительно ли в инжире есть осы

Инжир - это действительно вывернутый цветок, известный как сикониум. Но из-за его строения большинство насекомых-опылителей просто не могут добраться до пыльцы. Однако осы могут подобраться к сикониуму и опылить растение. Но это путешествие в один конец.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу педиатра Дарьи Власенко.

Что следует знать об инжире

Каждый шарик растительной ткани инжира выстлан сотнями крошечных почек, которые распускаются внутри стручка.

Чтобы опылить эти виды, самка инжировой осы, длиной всего несколько миллиметров, проникает в несъедобную незрелую инжирину, где откладывает яйца в цветы.

"По дороге ее усики ломаются, а крылья отрываются от тела, потому что входное отверстие в цветок маловато. Ее бескрылые детки мужского пола спариваются с потомками крылатой самки, а затем начинают использовать свои челюсти, чтобы прорывать туннели через фигу, которые позволят женщинам пойти наружу. Потом самцы погибают, а самки живут дальше, чтобы отложить свои яйца в другой инжир", - говорится в сообщении.

Врач отметила, что к тому времени, когда люди едят спелые фрукты, там уже нет инжирной осы.

Сам инжир производит фермент, полностью переваривающий экзоскелет, прежде чем люди начнут есть плод.

"Хрустящие кусочки - это семена, а не части осы", - отметила эксперт.

Каждый вид осы может опылять только свой подходящий вид инжира. И инжир, и фиговая оса полностью зависят друг от друга, чтобы выжить. Это явление называется мутуализмом.

Технически на один инжир приходится по крайней мере одна мертвая оса. Интересно, что такой инжир имеет более "ореховый" вкус.

"Инжира имеет много секретов", - добавила педиатр.

Как в инжир попадают осы (фото: instagram.com/dashkus)

Безопасно ли есть такой инжир

В контексте процесса опыления инжир безопасен для потребления.

Также большинство сортов инжира пригодны для веганов, если выращиваются на производстве, где они самоопыляются без участия ос.

Что известно об инжирной осе

Инжирная оса включает более 1000 видов крошечных ос, специализирующихся на опылении инжира. Эти осы настолько малы, что едва заметны невооруженным глазом, их длина составляет всего около 1-2 миллиметров.

У них уникальный жизненный цикл, тесно переплетенный с жизненным циклом смоковницы.