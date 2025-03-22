Мадьяр показал, как бойцы его подразделения уничтожили редкий вражеский объект за 25 млн долларов
Бойцы 414 ОБрУБАС "Птицы Мадьяра" уничтожили новейшее и редкое оборудование россиян для быстрого минирования полей "Земледелие". Кадры уничтожения показал комбриг Мадьяр.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его Telegram.
"Бригадной разведкой где-то на Курском направлении была уничтожена инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие". Эта система предназначена для оперативного создания минных полей с помощью реактивных снарядов. Она разбрасывает до 600 мин. Делает минные поля различной сложности, противотанковые и противопехотные, в том числе с проходами для их войск. В результате попадания FPV-дрона файер-шоу было знатное", - прокомментировал Мадьяр.
Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения было лишь одно упоминание об уничтожении "Земледелия" - воинами Нацгвардии в марте 2023 года. Тогда писали, что стоит эта установка 25 миллионов долларов. А впервые ее показали во время парада в Москве в 2020 году.
Комбриг уточнил, что эту вражескую систему уничтожило подразделение Клима-Team "Птиц Мадьяра". Во время попадания на ИСДМ "Земледелие" находилось около 50 ракет для минирования.
Как ранее сообщалось, "Птицы Мадьяра" и еще четыре известных военных подразделения запустили совместный проект "Сила дронов Сухопутных войск" и объявили беспрецедентный набор личного состава.
Присоединиться могут желающие из числа гражданских лиц, военнослужащие по переводу и даже военнослужащие в СЗЧ.