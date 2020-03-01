Мадонна отримала важку травму: що відомо про стан співачки (фото)

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Співачка Мадонна впала зі стільця під час концерту в Парижі

Найвідоміша співачка XX століття Мадонна під час виступу на власному концерті в Парижі травмувалася на сцені. Виконавиця звалилася зі стільця під час виступу. Їй допомогла піднятися танцівниця. Артистка не змогла стримати сліз від болю.

Американська співачка Мадонна під час свого виступу в Парижі впала зі стільця. Після інциденту поп-діва розридалася, пише Daily Mail.

Інцидент стався під час концерту в Парижі, коли Мадонна виконувала танцювальні рухи на стільці й несподівано звалилася. Одна з артисток балету допомогла співачці піднятися на ноги. Глядачі відзначили, що Мадонна не може стримати сліз. Раніше виконавиця отримала травму коліна, проте вирішила виступу не скасовувати.

Мадонна травмувалася на власному концерті (фото: Daily Mail)

У гастрольному турі Madame X Tour у Мадонни заплановано 79 концертів, їй залишилося виступити на восьми. Перший концерт пройшов 17 вересня 2019 року в Бруклінській музичній академії в Нью-Йорку. Заключне шоу заплановано 8 березня 2020 року в Парижі.

Нагадаємо, що раніше 61-річна Мадонна шокувала відвертим відео з голими грудьми.

Нагадаємо, в цьому році Мадонна представила новий альбом "Madame X", і тепер зайнята гастрольною діяльністю. Упор у своїх образах вона як і раніше робить на сексуальність і розкутість. Що і підтверджують її пости в мікроблозі. Нещодавно Мадонна також опублікувала провокаційне відео, де стоїть на сцені не колінах, тримаючи між ніг фотографію.