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Мадонна отримала важку травму: що відомо про стан співачки (фото)

STYLERПерсони    01.03.2020 - 18:34
Мадонна отримала важку травму: що відомо про стан співачки (фото)
Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Співачка Мадонна впала зі стільця під час концерту в Парижі

Найвідоміша співачка XX століття Мадонна під час виступу на власному концерті в Парижі травмувалася на сцені. Виконавиця звалилася зі стільця під час виступу. Їй допомогла піднятися танцівниця. Артистка не змогла стримати сліз від болю.

Американська співачка Мадонна під час свого виступу в Парижі впала зі стільця. Після інциденту поп-діва розридалася, пише Daily Mail.

Інцидент стався під час концерту в Парижі, коли Мадонна виконувала танцювальні рухи на стільці й несподівано звалилася. Одна з артисток балету допомогла співачці піднятися на ноги. Глядачі відзначили, що Мадонна не може стримати сліз. Раніше виконавиця отримала травму коліна, проте вирішила виступу не скасовувати.

Мадонна отримала важку травму: що відомо про стан співачки (фото)

Мадонна травмувалася на власному концерті (фото: Daily Mail)

У гастрольному турі Madame X Tour у Мадонни заплановано 79 концертів, їй залишилося виступити на восьми. Перший концерт пройшов 17 вересня 2019 року в Бруклінській музичній академії в Нью-Йорку. Заключне шоу заплановано 8 березня 2020 року в Парижі.

Нагадаємо, що раніше 61-річна Мадонна шокувала відвертим відео з голими грудьми.

Нагадаємо, в цьому році Мадонна представила новий альбом "Madame X", і тепер зайнята гастрольною діяльністю. Упор у своїх образах вона як і раніше робить на сексуальність і розкутість. Що і підтверджують її пости в мікроблозі. Нещодавно Мадонна також опублікувала провокаційне відео, де стоїть на сцені не колінах, тримаючи між ніг фотографію.

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