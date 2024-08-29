С мясом и для веганов: 5 рецептов вкуснейших бургеров

Оклахома смеш бургер

Оклахома смеш бургер (коллаж: РБК-Украина)

Для приготовления этого сочного бургера нужны такие продукты.

фарш говяжий - 360-440 г;

лук - 4 шт.;

сыр тостовый - 4 кусочка;

булочки бриош - 4 шт.;

соль - по вкусу.

Как готовить Оклахома смеш бургер

Секрет в приготовлении этого бургера заключается в тонко нарезанном луке, а также в "раздавленных" котлетах. Для приготовления не нужен соус, хотя, конечно, его можно добавить по своему вкусу.

Разделите фарш на четыре части и слепите с каждой шарик, поместите их в холодильник. Лук необходимо почистить и нарезать на тончайшие кружочки.

По желанию лук можно замариновать в уксусе или сахаре. В это время каждую часть булочек поджарьте с внутренней стороны на раскаленной сковороде.

Отрежьте из пергамента кусок размером в сковороду. Высыпьте на сковороду 1/4 нарезанного лука. Выложите на сковороду мясной шарик, присыпьте солью, накройте пергаментом и сильно прижмите стаканом или картофелем.

Подождите, пока котлета не подрумянится, затем переверните ее и поджарьте до готовности с другой стороны.

На готовую котлету положите кусочек сыра, накройте нижней частью булочки, а затем снимите с помощью лопатки "сложенный бургер", накройте его другой половиной булочки. Повторите процедуру со всеми мясными шариками.

Бургер с говяжьей котлетой, беконом и карамелизованным луком

Бургер с говяжьей котлетой, беконом и карамелизованным луком (фото: Freepik)

Чтобы приготовить бургер с беконом, нужно эти продукты:

фарш говяжий - 450 г;

лук - 2 шт.;

булочки для бургеров - 3 шт.;

сыр - 200 г;

бекон - 200 г;

растительное масло - 2 ст. л.;

маринованные огурцы - 2 шт.;

бальзамический соус - 1 ч. л.;

кетчуп - 3 ст. л.;

майонез - 1 ст. л.;

сухой чеснок - щепотка;

горчица - по вкусу;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить бургер с беконом и карамелизированным луком

Лук необходимо почистить и нарезать на тонкие кружочки. Разогрейте на сковороде масло и выложите лук, добавьте соль и перец. Жарьте на среднем огне, помешивая раз в несколько минут и добавляя немного воды.

По желанию добавьте бальзамический соус и готовьте лук к насыщенному золотистому цвету. Приблизительно это займет 45 минут.

Чтобы приготовить соус, смешайте кетчуп, майонез и горчицу, по желанию добавив немного сушеного чеснока и жидкости из-под маринованных огурцов.

Чтобы бекон был хрустящий, нарежьте его на тонкие ломтики, выложите на сковороду и влейте несколько столовых ложек воды. Поджарьте бекон золотистого цвета, затем переложите на салфетки, чтобы забрать жир.

Маринованные огурцы нарежьте на тонкие кружочки. Фарш разделите на шесть частей, скатайте шарики.

Перед тем как делать котлеты, поджарьте булочки с внутренней стороны до легкой корочки, переложите на тарелку. Выложите шарик фарша на сковороду, присыпьте солью и, накрыв пергаментом, прижмите лопаткой или стаканом.

Переверните котлеты на другую сторону и жарьте до готовности, затем выложите на каждый по кусочку сыра, чтобы он расплавился.

Нижнюю половинку булочки намажьте соусом, затем выложите по 2 котлеты сыром вверх. Выложите карамелизированный лук, маринованные огурцы, бекон - и накройте верхней половинкой булочки.

Бургер с камамбером

Бургер с камамбером (иллюстративное фото: GettyImages)

Для того чтобы приготовить бургер с камамбером, необходимо подготовить следующие продукты:

булочки для бургеров - 2-3 шт.;

камамбер (небольшой) - 1 шт.;

бекон - 50-70 г;

лук - 1 шт.;

яйцо - 1 шт.;

панировочные сухари - 5-7 ст. л.;

перец - по вкусу;

растительное масло - для жарки;

мука - 2-3 ст. л.;

джем из клюквы - 3-4 ст. л.

Как готовить бургер с камамбером

Камамбер разрежьте горизонтально на две или три "котлетки" в зависимости от его толщины. В соответствии с этим, выбирайте нужное количество булочек для бургеров.

В отдельную миску разбейте яйцо, слегка взбейте до однородной консистенции. В другую миску насыпьте панировочные сухари, добавьте к ним перец и соль по вкусу. В другую миску насыпьте муку. Лук необходимо почистить и нарезать на тонкие кружочки.

Сначала поджарьте до легкой корочки булочки, только с внутренней стороны. Снимите булочки со сковороды и поджарьте лук до золотистого цвета.

В отдельной сковороде жарьте бекон, предварительно нарезав его на тонкие ломтики. В небольшую кастрюлю налейте масла так, чтобы его уровень был выше толщины сырных котлет.

Когда масло нагреется, каждый кусочек сыра обваляйте сначала в муке, а затем окуните в яйцо. После этого обваляйте сырную котлетку в панировочных сухарях и жарьте во фритюре в течение 2-3 минут.

После этого выложите котлету на салфетку, чтобы убрать излишнее масло. Смажьте булочку джемом, положите на него камамбер, сверху выложите лук, бекон и накройте второй половинкой булочки.

Бургер с черной фасолью, тофу и грибами

Бургер с черной фасолью, тофу и грибами (иллюстративное фото: GettyImages)

Чтобы приготовить бургер с черной фасолью, тофу и грибами, подготовьте следующие продукты:

оливковое масло - 1 ст. л.;

лук порей - пол стебля,

шампиньоны - 5 шт.;

тимьян (свежий) - 30 г;

тофу - 140 г;

листья капусты - горсть;

дижонская горчица - 1 ст. л.;

консервированная черная фасоль - 240 г,

овсяные отруби - 3 ст. л.;

рис (вареный) - 2 ст. л.;

фундук или грецкие орехи - 2 ст. л.;

мука - 40 г;

булочки для бургеров - 4-6 шт.

Для заправки нужно:

веганский майонез - 4 ст. л.;

томатный кетчуп - 1 ч. л.;

корнишоны - 1 ст. л.;

кайенский перец - щепотка.

Как готовить бургер с черной фасолью, тофу и грибами.

Помойте порей, помидоры и листья салата шампиньоны и капусту, нарежьте их на небольшие кусочки, однако не смешивайте. Орехи нужно измельчить.

В большой сковороде нужно разогреть масло и обжарить лук-порей, грибы, чабрец, тофу и капусту - в течение 5 минут. Добавить горчицу и половину черной фасоли и тщательно перемешать.

Переложите готовую охлажденную смесь в блендер и перебейте несколько раз - однако она достаточно грубой по текстуре. Перелейте массу в миску и добавьте оставшуюся черную фасоль, овсяные отруби, рис и измельченные орехи, перемешайте.

Разделите массу на 4-6 одинаковых по размеру порций и сформируйте руками котлеты. Насыпьте на тарелку муку, а затем обваляйте в ней котлетки.

Чтобы приготовить заправку для бургеров, смешайте все ингредиенты в миске и отставьте в сторону. Жарьте котлеты по 4-5 минут с каждой стороны до хрустящей корочки. Положите котлеты на булочки с помидорами, луком, салатом и капелькой соуса для бургеров.

Бургер с баклажанами

Бургер с баклажанами (иллюстративное фото: GettyImages)

Для приготовления бургера с баклажанами понадобятся эти ингредиенты:

баклажаны (большие) - 2 шт.;

оливковое масло - 1 ст. л;

лук репчатый (большой) - 1 шт.;

лук красный - 1 шт.;

сухой чеснок - 1 ч. л.;

копченая паприка - 2 ч. л.

сахар -1 ст. л.;

сушеное орегано - 1 ч. л.;

соус барбекю - 5 ст. л.;

черная фасоль (консервированная) - 400 г банки,

булочки для бургеров - 4 шт.;

листья салата - по вкусу;

кукуруза - для подачи.

Как готовить бургер с баклажанами

Очистьте лук, нарежьте его на тонкие кружочки. Красный отложите - она используется для подачи. С фасоли нужно слить жидкость.

Разогрейте гриль до высокой температуры и жарьте баклажаны, периодически переворачивая, пока они не почернеют и не станут мягкими в течение примерно 20-30 минут.

Отставьте их остывать, в это время разогрейте масло в огнеупорной сковороде на среднем огне, добавьте лук и жарьте до размягчения и золотистого цвета. Разогрейте духовку до 200 градусов.

С охлажденного баклажана снимите кожуру (она не нужна), или извлеките мякоть ложкой, а затем добавьте к луку вместе с сухим чесноком, паприкой, сахаром, орегано, солью и перцем.

Перемешайте до появления аромата, затем добавьте соус барбекю вместе с черной фасолью. Готовьте, пока соус не станет густым и насыщенным, а баклажаны не будут напоминать буженину - примерно 10-15 минут.

Положите баклажаны на булочки для бургеров вместе с красным луком и любой другой любимой начинкой для бургеров, которую вы любите. По желанию подавайте с капустным салатом и кукурузой в початках на гарнир.