Мясная запеканка мусака: упрощенный рецепт сытного болгарского ужина

Несмотря на свое экзотическое название греческого происхождения, мусака - это мясная запеканка с картофелем или баклажанами, чем-то похожая на лазанью. В то же время мусака, распространенная в кухнях многих стран, вкусная и сытная - и легкая в приготовлении.
О том, как готовить греческий мусак, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".
Чтобы приготовить эту вкусную болгарскую запеканку с мясом, нужны следующие продукты:
Для приготовления мусаки по-гречески традиционно используют баклажаны, однако их можно заменить картофелем, как это делают в болгарском варианте блюда. В некоторых кухнях используют помидоры вместо баклажанов.
В этом рецепте используют картофель, однако его можно заменить баклажаном, помыв и нарезав овощ ломтиками или кубиками.
Если вы используете картофель, помойте его, срежьте кожуру и нарежьте овощи на маленькие кубики. Также можно нарезать картофель кружочками и выложить его слоями.
Вымойте морковь, почистьте и нарежьте на маленькие кубики. Очищенный лук также следует нарезать на кубики небольшого размера.
Подготовьте овощи для мусаки (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
На сковороде разогрейте растительное масло, всыпьте лук и слегка обжарьте его в течение 2-3 минут на сильном огне. Добавьте в лук морковь, перемешайте овощи и жарьте их еще в течение 2-3 минут.
После этого добавьте в ингредиенты фарш, можно использовать любой. Перемешайте продукты для мусаки, разбивая комочки фарша, добавьте соль и специи по своему вкусу.
Приготовьте фарш с овощами для мусаки (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
После этого следует перемешать ингредиенты и жарить их в течение 5 минут. Потом добавьте в фарш томатную пасту и влейте воду.
Еще раз перемешайте ингредиенты и тушите все в течение 10 минут. Полностью выпаривать жидкость не нужно.
Нарезанный картофель или баклажан переложите в стеклянную или керамическую форму для выпечки. Всыпьте в картофель готовый фарш с овощами, перемешайте все и разровняйте слой. Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте блюдо в течение 30-40 минут.
В это время приготовьте заливку для мусаки. Разбейте в миску яйца, добавьте к ним сметану и молоко. Взбейте смесь до однородной смеси, по желанию добавив перец по вкусу.
К заливке добавьте муку и осторожно перемешайте соус, чтобы не было комочков. Залейте смесью овощно-мясную запеканку. После этого поставьте запеканку в духовку еще на 10 минут.
В это время натрите сыр - его также можно выбирать по своему вкусу. Присыпьте блюдо и верните его в духовку на несколько минут, чтобы сыр расплавился.
Подождите, пока мусака слегка остынет - и можно нарезать на порции и подавать на стол.
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