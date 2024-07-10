Овощное рагу с фрикадельками и горошком: простой рецепт сытного ужина

Овощное рагу - прекрасное блюдо, когда хочется быстро приготовить мясо и гарнир одновременно. Кроме того, во время тушения с овощами, мясо становится более нежным и насыщается ароматами и вкусами.

О том, как готовить рагу с горошком и фрикадельками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный Telegram-канал "рецепти від mil_alexx"

Что нужно для овощного рагу с фрикадельками

Для того чтобы приготовить этот сытный ужин, нужны следующие ингредиенты:

фарш - 500 г;

вода - 1,2 л;

растительное масло - 30 мл;

картофель - 600 г;

лук - 200 г;

морковь - 250 г;

болгарский перец - 200 г;

консервированный (или замороженный) горошек - 200 г;

томатная паста - 2 ст. л.;

чеснок - 3-4 зубчика;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу;

паприка - по вкусу.

Как готовить рагу с горошком и фрикадельками

Чтобы готовить рагу быстрее, лучше всего сначала подготовить овощи. Очистьте лук и нарежьте его на большие кубики.

Чеснок после очищения можно измельчить или раздавить. Морковь помойте, почистьте и нарежьте на полукружочки, не слишком тонкие.

Перец нужно помыть, удалить у него плодоножку и семена, и нарезать на кубики такого же размера, как и лук.

Картошку помойте, почистьте и нарежьте на большие кубики. С консервированного горошка слейте жидкость. Если вы используете замороженный горошек, убедитесь, что его не нужно размораживать до приготовления.

Для фрикаделек можно выбрать любой фарш - как магазинный, так и приготовив его самостоятельно. Лук в фарш добавлять не нужно, он будет отдельным ингредиентом.

Добавьте в фарш соль, перец и паприку по своему вкусу, тщательно перемешайте. После этого вылепите фрикадельки небольшого размера - как грецкий орех. Чтобы фарш лепился лучше и не прилип к рукам, ладони можно смочить водой.

В большую кастрюлю с толстыми стенками вылейте масло. Когда оно разогреется, выложите фрикадельки. Обжарьте их по три минуты с каждой стороны.

После этого на фрикадельки высыпьте лук, добавьте чеснок и морковь. Жарьте ингредиенты в течение 5-6 минут, тщательно перемешивая.

Затем добавьте картофель и нарезанный болгарский перец, всыпьте горошек. Добавьте в будущее рагу томатную пасту, а также соль, перец и специи по своему вкусу.

Залейте ингредиенты водой и доведите до кипения. После этого накройте кастрюлю крышкой и готовьте еще 30-35 минут. За это время фрикадельки должны протушиться, а овощи - стать мягкими.