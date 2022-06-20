"Людоньки, я ледь не плакала": українка показала випускний у німецькій школі

Багато українців через війну опинилися в Німеччині. Навчання та випускні вечори в німецьких школах дуже сильно відрізняються.

Як відбувся випускний вечір

За словами Анни, випускний був у її доньки у 4 класі. Зокрема, на початку був невеликий захід у церкві, де були присутні батьки та діти.

"Людоньки, я ледь не плакала від того як же ж все ж таки класно. Ті хто не католики просто сиділи і дивилися, бо у класі багато різних національностей та віросповідань", - написала вона.

Потім всі пішли у школу і в спортивному залі був невеличкий концерт для батьків, де діти співали, танцювали і показували фокуси. Після цього на шкільному подвір’ї робили гриль, батьки приносили із собою салати, багети.

Українка зазначила, що від школи були напої і гриль та жодних грошей на це батьки не здавали, це оплачувало місто. Також своїй вчительці діти дарували саморобну книгу, обкладинка дерев’яна та на ній випалена сова. До того ж сторінки у книзі - це малюнки дітей і їх думки про вчительку та побажання.

"Ніяких конвертів в яких 10000, ніяких золотих прикрас. Мої діти сказали що їм шкода, що канікули починаються", - додала вона.

Українка розповіла про випускний у Німеччині (facebook.com/skripkaaa)

Навчання у Німеччині

Анна розповіла, що у місті Вассенберг дітям у школі видають рюкзаки та деяку канцелярію.

"Діти спочатку не дуже хотіли йти, але після першого дня прийшли у захваті. І години дві розповідали і про чудовий майданчик і про смачний обід і про айпади, які видають їм", - написала українка.

Навчання у школі розпочинається о 7:45. Уроки тривають довше, ніж в українських школах. На перервах діти виходять на шкільне подвір’я, де є майданчик гойдалки, гірка, ворота для футболу і кільця для баскетболу.

Також після першого уроку приносять пити молоко з їхніми бутербродами. Після цього дають або яблука, моркву, перець чи огірки.

"Обід - це шось друге, або перше. Салат і обов’язково десерт. Обід безкоштовний", - додала Анна.

На уроці музики діти грають імпровізовані мелодії на чомусь. Раз на тиждень урок плавання, де діти їздять в басейн.

"Головне, що діти хочуть йти до школи і чекають понеділка, коли вихідні", - зазначила жінка.