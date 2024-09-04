Киченок установила рекорд для украинских теннисисток: ей может позавидовать даже Свитолина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Теперь у нее есть выходы в полуфинал на всех самых престижных турнирах - Australian Open, Ролан Гаррос, Уимблдоне и US Open.

Киченок стала первой украинкой, которой покорилось это достижение. Такое не удавалось даже нашей теннисной приме Элине Светолиной (в Австралии и Франции она ни разу не проходила дальше четвертьфинала).

Всех своих лучших результатов Людмила достигла в паре с Еленой Остапенко из Латвии. Теннисистки играют вместе с 2018 года, но к сожалению пока ни одного титула Grand Slam не получили. Ближе всего к победе украинско-латвийский дуэт был на чемпионате Австралии в этом году, но в финале уступил Се Шувэй из Тайваня и Элизе Мертенс из Бельгии.

Все полуфиналы Grand Slam Людмилы Киченок и Елены Остапенко

Ролан Гаррос-2022 - проиграли Каролин Гарсии и Кристине Младенович.

Уимблдон-2022 - проиграли Барборе Крейчиковой и Екатерине Синяковой.

Australian Open-2024 - выиграли у Габриэлы Дабровски и Эрин Раутлифф.

US Open-2024 - будут играть против Чин Чань и Вероники Кудерметовой.

Полуфинальный матч на US Open-2024 Киченок и Остапенко проведут 4 сентября, начало - не раньше 22:00 по киевскому времени.

Впрочем, у Людмилы есть титул одного мейджора - в прошлом году она победила на Уимблдоне, но не в парном женском, а в смешанном разряде. Историческую победу украинка одержала вместе с хорватом Мате Павичем.

Кто такая Людмила Киченок и почему она не играет вместе с сестрой

Людмила Киченок родилась в Днепропетровске и с 7-ми лет начала заниматься теннисом вместе со своей сестрой-близнецом Надеждой.

И Людмила, и Надежда наибольших успехов добились именно как парные игроки. Некоторое время они играли вместе и достигали неплохих результатов, в частности, побеждали на турнире в китайском Шэньчжэне (2015 год) и бразильском Флорианополисе (2016-й).

Но потом разошлись. Людмила стала играть с Еленой Остапенко, а у Надежды - нет постоянной партнерши на корте. На US Open 2024, например, она объединилась в команду с венгеркой Тимеей Бебош, но вылетела уже в первом круге.

Сестры Киченок (фото: instagram.com/lyuda_kichenok)

На вопрос, почему так - Надежда однажды ответила: "Мы сестры - такие отношения не очень просто направить. У нас нет лимита, у нас нет границ, что и когда мы можем сказать друг другу. Иногда это бывает больно. Но потом мы извиняемся".

И все же сестер вместе на корте можно увидеть - в матчах сборной Украины и на Олимпиадах, где по правилам пара может состоять из представительниц одной страны.

Сейчас Людмила и Надежда Киченок - лучшие парные теннисистки Украины. Людмила в мировом парном рейтинге занимает 17-е место, а Надежда - 32-е. Соответственно, в национальном рейтинге они первая и вторая ракетки.