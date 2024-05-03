"Человек изменился": Стаховский сказал, что думает об Усике

Что известно об Александре Усике

Боксер известен своими многочисленными победами на ринге, за что получил звание Заслуженного мастера спорта Украины.

В 2017 году Александр Усик поднялся на первую ступень рейтинга лучших боксеров в первом тяжелом весе. Уже в следующем году он стал первым украинцем, завоевавшим титул абсолютного чемпиона мира, победив в финале Всемирной боксерской суперсерии WBSS Мурата Гассиева.

Самыми известными боями Усика являются поединки против Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа. Усик дважды победил Джошуа и стал новым чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Бой с Дюбуа завершился досрочно победой украинца.

Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

Несмотря на феерическое представление нашего государства на спортивной арене, Александра часто критиковали за его неоднозначную гражданскую позицию.

Несколько раз негативные комментарии в адрес спортсмена звучали из-за высказываний о том, "чей Крым".

Однако с началом полномасштабной войны все изменилось. Находясь в Великобритании, он сразу вернулся в Украину и вступил в ряды территориальной обороны.

Их с женой дом в Ворзеле захватили оккупанты.

Сергей Стаховский об Александре Усике

Бывший теннисист Сергей Стаховский сказал, что Усик почувствовал изменения 2022 года, пытается понять и поддержать государство.

"Мне как человеку это очень импонирует. Если его выступлений до этого я не смотрел, потому что он мне как человек вообще не резонировал, то здесь я даже готов где-то на это посмотреть, потому что я вижу, что человек изменился", - говорит спортсмен. .

Бой Усика против Фьюри

Бой состоится 18 мая 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Победитель поединка станет первым абсолютным чемпионом в тяжелом весе со времен Леннокса Льюиса.

Отметим, что предварительной датой было 23 декабря. Однако накануне Тайсон Фьюри провел бой с Фрэнсисом Нганной, и из-за травм попросил перенести бой.