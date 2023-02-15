Человек новый, а проблемы старые: как перестать совершать ошибки в отношениях

Сделайте выводы

Когда происходит что-то неприятное - мы видим в ситуации только плохое. И урок не будет пройден до тех пор, пока мы не перестанем винить партнера или других людей и не поймем, а что же мы сами сделали не так. Все, что происходит с вами сейчас - результат ваших вчерашних действий. Или бездействия. И тут важно понять, что же именно привело вас к такому результату.

Постарайтесь найти ответ на вопрос о том, что именно пошло не так в отношениях. А потом подумайте, чему вас это может научить. Сделайте выводы и извлеките положительные уроки из прошлых отношений. Это поможет вам двигаться дальше, расти и развиваться.

Благодарите

Благодарность приводит наш ум и сердце в светлое состояние. И любой опыт, любое общение, любые отношения - стоят вашей благодарности. И за проведенное время вместе, и за общение, за что-то новое в вашей жизни, за тепло, за эмоции. Стоит поблагодарить еще за науку и ошибки, которые произошли в вашей жизни не просто так.

Если вы накапливаете обиду на своего бывшего партнера, не можете ее отпустить, принимаете свой опыт исключительно как негативный, то есть риск, что вы снова окажетесь в такой же ситуации или настолько затормозите свое движение вперед, что двигаться перестанете совсем. Поблагодарите за пройденные этапы своей жизни, испытайте признательность за прошлые отношения - это станет точкой нового этапа.

Читайте и развивайтесь

В современном мире есть множество ресурсов, которые помогут вам почерпнуть новые знания - книги, статьи, вебинары, видео, интернет-ресурсы, курсы и так далее. В крайнем случае - пойдите на консультацию с психологом, который поможет вам разобраться со сложными вопросами.

Информация о том, как строятся отношения, какие бывают психотипы людей, как с ними взаимодействовать, что нельзя допускать в отношениях - вся эта информация никому лишней не будет. Вам нужно лишь желание и время для того, чтобы разобраться в интересующем вас вопросе.

Найдите в себе неверные установки

Проанализируйте, какие именно установки мешают вам построить нормальные отношения с партнером. Не исключено, что после неудачи вы думаете "А я знала, что будет именно так!" Это всего лишь убеждение. Например, вы уверены, что все женщины непостоянные или что все мужчины выпивают - и вы подсознательно видите вокруг себя только такие примеры.

Выпишите список собственных убеждений про отношения и проанализируйте его. По каждому пункту напишите противоположный вариант, и вы убедитесь, что по-другому действительно бывает. Окажется, что многие из ваших установок - ложные. Люди абсолютно разные и отношения с каждым человеком складываются по-разному.

Не зацикливайтесь на негативе

Мозг человека устроен так, что он постоянно ищет подтверждение своих мыслей в окружающем мире. Если придерживаться мнения, что все партнеры изменяют друг другу, то вокруг найдется немало примеров отношений, где это происходит часто.

Постарайтесь сместить фокус своего внимания. Замечайте счастливые семьи, общайтесь с парами, которые состоят в счастливых отношениях, изучайте положительный опыт других людей. Чем больше вы будете знать пар, которые живут хорошо, не развелись и не изменяют друг другу, тем больше у вас шансов построить счастливые отношения.