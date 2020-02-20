Люди закривали дітей від каміння: шокуюче відео з Нових Санжар

Автобус з евакуйованими людьми в Нових Санжарах (фото: РБК-Україна)

У Нових Санжарах тривають протести через українців, яких привезли в санаторій

Нові Санжари протестами, бійками, спаленими шинами і барикадами зустріли у четвер, 20 лютого, автобуси з 45 українцями і 27 іноземцями, яких направили на двотижневий карантин у медичний центр Національної гвардії України, розташований там. У мережі з'явилося відео, як люди в автобусах закривали дітей від каміння.

Коли ввечері автобуси з евакуйованими з охопленого коронавірусом Уханя, приїхали з Харкова у Нові Санжари Полтавської області, в місті відновилися протести, які перейшли в зіткнення з силовиками.

Провокатори кидали в автобуси, в яких були, як дорослі, так і діти, камені. Журналіст Юрій Ткачов опублікував відео, на якому видно, як зустрічали українців та іноземців жителі Полтавщини.

"Евакуйовані з Уханя закривають собою дітей від каміння. Ласкаво просимо в Україну, земляки! Забули вже, мабуть, у Китаї, як воно тут у нас?" - написав Ткачов.

Нові Санжари. 21 століття. Люди в автобусі закривали дітей від летять каміння. Опубліковано Світланою Мащенко Четвер, 20 лютого 2020 р.

У Нових Санжарах автобуси з людьми закидали камінням (відео: Юрій Ткачов)

Попередньо повідомляється, що серед протестувальників багато п'яних. Деякі погрожують вночі спалити санаторій.

Також журналіст опублікував фото з розбитим в автобусі склом з підписом: "Спасибі, українці! Зустріли дуже тепло!".

У Нових Санжарах автобуси з людьми закидали камінням (фото: Юрій Ткачов)

Нагадаємо, що український літак 18 лютого вилетів в Ухань, щоб забрати з епіцентру коронавіруса людей. Вранці 20 лютого авіалайнер SkyUp рейсу PQ 7302 приземлився в "Борисполі" на дозаправку, після чого полетів у Харків. Звідти 45 українців і 27 іноземців поїхали в Нові Санжари на автобусах.