Люди закрывали детей от камней: шокирующее видео из Новых Санжар

Автобус с эвакуированными людьми в Новых Санжарах (фото: РБК-Украина)

В Новых Санжарах продолжаются протесты из-за украинцев, которых привезли в санаторий

Новые Санжары протестами, потасовками, сожженными шинами и баррикадами встретили в четверг, 20 февраля, автобусы с 45 украинцами и 27 иностранцами, которых направили на двухнедельный карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины, расположенный там. В сети появилось видео, как люди в автобусах закрывали детей от летящих камней.

Когда вечером автобусы с эвакуированными из охваченного коронавирусом Уханя, приехали из-за Харькова в Новые Санжары Полтавской области, в городе возобновились протесты, которые перешли в столкновение с силовиками.

Провокаторы бросали в автобусы, в которых были, как взрослые, так и дети, камни. Журналист Юрий Ткачев опубликовал видео, на котором видно, как встречали украинцев и иностранцев жители Полтавщины.

"Эвакуированные из Уханя закрывают собой детей от летящих с улицы камней. Добро пожаловать в Украину, земляки! Забыли уже небось в Китае, как оно тут у нас?" - написал Ткачев.

Новые Санжары. 21 век. Люди в автобусе закрывали детей от летящих камней. Опубліковано Світланою Мащенко Четвер, 20 лютого 2020 р.

В Новых Санжарах автобусы с людьми забросали камнями (видео: Юрий Ткачев)

Предварительно сообщается, что среди протестующих много пьяных. Некоторые грозятся ночью сжечь санаторий.

Также журналист опубликовал фото с разбитым в автобусе стеклом с подписью: "Спасибо, украинцы! Встретили очень тепло!".

В Новых Санжарах автобусы с людьми забросали камнями (фото: Юрий Ткачев)

Напомним, что украинский самолет 18 февраля вылетел в Ухань, чтобы забрать из эпицентра коронавируса людей. Утром 20 февраля авиалайнер SkyUp рейса PQ 7302 приземлился в "Борисполе" на дозаправку, после чего полетел в Харьков. Оттуда 45 украинцев и 27 иностранцев поехали в Новые Санжары на автобусах.