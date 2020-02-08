Люди обирають самітнення: Супрун розвіяла міфи про самотність

Уляна Супрун розповіла, що потрібно знати про усвідомлену самотність та з чим подібний вибір може бути пов'язаний. Про це екс-керівник МОЗ України повідомила в соціальній мережі Facebook.

"Люди обирають самоту, на час або назавжди відмовляючись від відносин, через різні обставини. Хтось так і не зумів пережити зраду або розлучення, хтось просто розчарувався у відносинах або ж відчуває себе комфортно та повноцінно на самоті", - пише Супрун.

Вона вважає, що є стереотип, згідно з яким відносини - це невід'ємна частина нашого життя, а люди за своєю природою соціальні істоти. Однак це не зовсім так.

"У суспільстві поширені "архаїчні" судження типу "годинник цокає", "треба встигнути народити" або "це якось дивно бути одинаком". Вони тільки підбурюють людей шукати і терпіти будь-які відносини, так як "краще з кимось, ніж самому / самій", і роблять це тільки, щоб уникнути тиску, а часом і засудження суспільства", - зазначає експерт.

За її словами, самотність - це більше, ніж просто бажання не бути в компанії або небажання спілкуватися з іншою людиною. Це емоційний стан, в якому людина відчуває сильну порожнечу та ізоляцію.

Самотністю є досить поширена реакція на розлучення, розрив або втрату якихось важливих довгострокових відносин. При таких умовах це може бути пов'язано як із втратою конкретної людини, так і з виходом із соціальних зв'язків.

"Всі ми в різні періоди життя можемо залишатися наодинці або бути самотніми в силу різних обставин або через те, що обрали самотність. Поки самотність знаходиться під контролем людини і є її усвідомленим вибором, вона може стати новим, навіть емоційно позитивним досвідом. Це гарна можливість навчитися слухати та чути себе і свої бажання", - підсумувала Супрун.