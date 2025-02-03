RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Люди с этой группой крови стареют медленнее: причины и объяснения

Фото: Какая группа способствует тому, что человек медленно стареет (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Мы всегда задавались вопросом, есть ли какая-то причина жить вечно. Несколько исследований пришли к выводу, что группа крови может быть ключевой, когда речь идет о старении и продолжительности жизни.

Какая группа крови способствует медленному старению, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Какая группа крови у долгожителей?

Согласно исследованию, опубликованному в Planet Today и сообщенному Cadena SER, вторая группа крови проявляет большую устойчивость к старению по сравнению с другими типами.

Регенерация тканей и восстановление клеток является частью более медленного процесса, и эта группа крови часто связана с эмоциональной стабильностью и более глубокой потребностью в привязанности и заботе.

Однако это невозможно без трех основных столпов: физических упражнений, здорового питания и уменьшения стресса.

Это подтверждается не только этим исследованием, поскольку другое предыдущее исследование, проведенное в Японии и опубликованное в журнале Experimental Gerontology, уже утверждало, что люди со второй группой крови живут дольше.

Другие исследования показывают обратное В исследовании, опубликованном в BMC Medicine, говорится, что группы крови первая и вторая подвергаются большему риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

С другой стороны, несколько учёных из Национального института рака США и Тегеранского университета медицинских наук пришли к выводу, что люди с этими группами крови имеют на 9% более высокий риск смерти от болезней в целом и на 15% более высокий риск смерти от проблем с сердцем.

Это исследование также отметило, что первая и вторая группы крови показали более высокую склонность к развитию рака желудка.

 

 

Читайте также, как и когда принимать витаминные добавки, чтобы они принесли максимум пользы.

Вам будет интересно прочитать, какая таблетка поможет вам при усталости.

Читайте РБК-Украина в Google News
Группа кровиЗдоровье