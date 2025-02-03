Люди с этой группой крови стареют медленнее: причины и объяснения

Какая группа крови у долгожителей?

Согласно исследованию, опубликованному в Planet Today и сообщенному Cadena SER, вторая группа крови проявляет большую устойчивость к старению по сравнению с другими типами.

Регенерация тканей и восстановление клеток является частью более медленного процесса, и эта группа крови часто связана с эмоциональной стабильностью и более глубокой потребностью в привязанности и заботе.

Однако это невозможно без трех основных столпов: физических упражнений, здорового питания и уменьшения стресса.

Это подтверждается не только этим исследованием, поскольку другое предыдущее исследование, проведенное в Японии и опубликованное в журнале Experimental Gerontology, уже утверждало, что люди со второй группой крови живут дольше.

Другие исследования показывают обратное В исследовании, опубликованном в BMC Medicine, говорится, что группы крови первая и вторая подвергаются большему риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

С другой стороны, несколько учёных из Национального института рака США и Тегеранского университета медицинских наук пришли к выводу, что люди с этими группами крови имеют на 9% более высокий риск смерти от болезней в целом и на 15% более высокий риск смерти от проблем с сердцем.

Это исследование также отметило, что первая и вторая группы крови показали более высокую склонность к развитию рака желудка.