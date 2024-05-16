Люди с таким характером могут никогда не получить повышения на работе

Иногда люди жалуются, что долгое время работают на работе и не получают повышения. Это может произойти из-за определенной черты характера.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Какая черта вредит работе

Эксперты рассказали, что люди, с которыми "приятно работать" никогда не получат повышения. Все потому, что руководители никогда не позволят работнику, который одновременно хорошо выполняет работу и умеет сохранять улыбку на лице во время выполнения заданий, двигаться вверх по карьерной лестнице.

Потому что они знают, что могут продолжать вас не ценить, а вы все равно будете улыбаться.

Карьерный стратег Анна Генер рассказала, прежде чем сказать "да" задачам, событиям и даже разговорам на работе, сделайте паузу и выделите несколько минут, чтобы ответить. Если задача не поможет вам стать более заметным, то вежливо скажите "нет".

Нужно искать возможности не просто выполнять свою работу, но и прибавлять ценности, предлагая новые способы, которые сэкономят или принесут деньги вашей компании.

Черта, которая вам действительно нужна для повышения

Упорство является ключевой чертой личности, связанной с получением повышения. Она показывает, насколько уверен в себе человек.

Это не значит быть агрессивным или запугиваемым, а показывает, как вы верите в свои способности и идеи и настаиваете на своем.

Приятные люди могут быть эффективными лидерами, если они способны демонстрировать уважение и заботу о своих людях.

Что будет с сотрудниками, которые не способны довести дело до конца

С работниками, которые не могут довести до конца начатый проект и покидают его на полпути, работодатели часто прощаются. Такие сотрудники не умеют планировать, им постоянно мешают обстоятельства непреодолимой силы для выполнения задачи.

Негативным моментом является то, что о сриве дедлайна и неспособности выполнить определенную задачу часто шеф может узнать в день его наступления или через несколько дней - если сам поинтересуется. Если это повторилось несколько раз, то обычно принимаются кардинальные действия.