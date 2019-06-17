Люди чули різкий крик: нові деталі зникнення 11-річної Даші під Одесою

Даша Лук'яненко пропала в селі Іванівка Одеської області в четвер, 13 червня. Дівчинка пішла вдень на танцювальний гурток, але додому так і не повернулася. До пошуку дитини підключилися півтисячі людей, серед яких є військові, правоохоронці, волонтери. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Пошуки Даші тривають незважаючи на велику спеку. До пошуку підключилася організація "Кращі люди Одеси", яка має досвід у розшуку людей, насамперед - дітей.

Дар'я Лук'яненко пропала в Іванівці під Одесою (відео: YouTube/ТСН)

Камери спостереження зафіксували Дашу, коли вона була біля ринку. Звідти вона пішла на танцювальний гурток, до якого вона завжди ходила по звичайній вулиці селища. Їй потрібно було пройти близько кілометра.

Мешканці двох будинків, де проходила дівчинка, розповіли, що чули крик. Жінка повідомила, що це був істеричний крик, за яким було зрозуміло, що дитина чогось сильно злякалася.

Дар'я Лук'яненко пропала в Іванівці під Одесою (фото: npu.gov.ua)

Дід Анатолій, коли почув цей крик, то відразу кинувся на допомогу, він подумав, що собаки на когось напали, але коли прибіг, то навколо вже було все тихо.

"Добігаю до самої дороги, нікого немає. Ну там я вже зупинився і почав уважно дивитися кущі, перевірив покинутий будинок, що навпроти. У цьому будинку жоден кущик не пошкоджений. Крик був неперервний, десь з хвилину", - розповів Анатолій.

Дар'я Лук'яненко пропала в Іванівці під Одесою (фото: npu.gov.ua)

За словами волонтерів, Телефон Даші відключився через 9 хвилин після того, як вона вийшла з дому. При цьому стало відомо, що дівчинка вела прямий ефір в Instagram до того, як її хтось покликав.

В даний час поліція намагається отримати це відео. Варто зазначити, що відео в сторіс зникає через добу.

Нагадаємо, що під Одесою пропав 11-річний хлопчик.

Раніше повідомлялося про те, що під Києвом у Фастові пропав 10-річний Віталій Гадяч.