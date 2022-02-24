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Люди ховаються в метро Харкова. Відео та фото з підземки

Автор: Світлана Мащенко

У Харкові в після зупинки руху метрополітену багато людей знайшли укриття.

Відео з'явилося в одному з місцевих Telegram-каналів.

На кадрах видно, що місцеві жителі різних поколінь - від літніх людей, до дітей, знаходяться на території підземки.

На кадрах - станція метрополітену, а також зупинившийся на платформі поїзд, куди також можна сховатися і перечекати небезпеку.

Нагадаємо, що близько 6 ранку 24 лютого ряд міст України був атакований російськими військами. Зараз ведуться бої з агресором.

Раніше ми писали, що відбувається в Харкові прямо зараз.

Також з'явилася оновлена карта бомбосховищ в Україні, куди можна сховатися в разі масової атаки.

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Харків