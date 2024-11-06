Всему есть предел. Ученые установили максимальную продолжительность жизни человека

Ученые установили максимальную продолжительность жизни человека. В исследовании приняли участие люди, которые долго жили, соблюдая здоровый образ жизни.

Какова максимальная продолжительность жизни человека?

Хотя истории о людях, проживших более 100 лет, продолжают вызывать любопытство, теперь ученые считают, что им удалось точно определить верхний предел человеческой жизни без медицинского вмешательства.

Этот вопрос изучили в отчете UNILAD Тилбургского и Роттердамского университета Эразма.

В своем исследовании ученые проанализировали продолжительность жизни более 75 тысяч человек, умерших за 30 лет до 2017 года.

Изучая возраст смерти среди этой обширной группы, исследователи пытались оценить, сколько люди могут прожить, соблюдая только здоровый образ жизни. Они пришли к выводу, что хотя многие могут достичь 90 лет благодаря хорошим привычкам, максимальный возраст, которого можно достичь при идеальных условиях, составляет примерно 115 лет.

Также выяснили, что женщины живут немного дольше мужчин, поскольку максимальная продолжительность жизни женщины может достигать 115,7 года, а для мужчин это - 114,1.

Последствия долгой жизни

Несмотря на то, что исследования показывают, что для человека маловероятно, что он проживет более 115 лет, профессор Эйнмал рассказал, что есть определенные случаи, когда люди могут превышать максимальную продолжительность жизни.

Книга рекордов Гиннесса назвала француженку Жанну Луизу Кальман самым старым человеком, когда-либо жившим согласно имеющимся документам.

Она родилась 21 февраля 1875 года и скончалась 4 августа 1997 года в возрасте 122 лет и 164 дней.

Она не только была свидетелем строительства Эйфелевой башни, но и родилась еще до того, как Александр Грэм Белл запатентовал телефон.

Некоторые считают, что ее секрет долголетия заключался в ее образе жизни, который не требовал от нее тяжелой работы, чтобы обеспечить семью.

Она вышла замуж за богатого дальнего двоюродного брата. Всю жизнь она плавала, играла в теннис, каталась на велосипеде и коньках, что помогло ей прожить долгие годы.

Кальман пережила мужа, дочь и внука. Она была здорова на протяжении всей жизни и даже начала заниматься фехтованием в возрасте 85 лет. Ее диета включала пищу, богатую оливковым маслом, и она также использовала ее для ухода за кожей.

Кстати, несмотря на активный образ жизни, Кальман курила до 115 лет и время от времени выпивала бокал вина.