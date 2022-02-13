"Люди з лісів": Лодигін принизив українців у прямому ефірі

"Мені здається, що ми вже декілька разів представляли себе, як Україна, як українці, як такі - люди з лісів, люди з гір в даному випадку. Мені здається, що настав час якоїсь іншої репрезентації", - заявив генпродюсер "Суспільного", коментуючи виступ одних з претендентів на перемогу KALUSH Orchestra.

Цікаво, що при цьому перше місце дісталося Alina Pash, яка поєднує у своїй творчості етно-мотиви та хіп-хоп. Власне, як і KALUSH.

Перемога Аліни Паш вийшла скандальною

З такими результатами не згодні KALUSH.

"Гурт KALUSH звинувачує Суспільного мовника у фальсифікації балів від журі та глядачів", - йдеться в повідомленні, озвученому лідером колективу.

На відео музиканти колективу вимагають показати листок з оцінками, де прописані результати фінальної частини відбору. Олег Псюк, лідер гурту, погрожує мовнику судом.

А Instagram "Suspilne.eurovision" повністю закиданий словом "Ганьба" в коментарях.

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Скандал з оголошенням балів

Під час оголошення глядацьких балів виникла помилка. Ведучий Тимур Мірошниченко віддав 2 бали спочатку гурту Our Atlantic, а потім виправився, і передав їх CLOUDLESS. Він сказав в ефірі, що вперше побачив протокол і не розібрався з цифрами. Після цього табличка з балами взагалі зникла з екрану, а з'явилася вже після оголошення результатів.

Згодом у Facebook Мірошниченко описав, як все було. Ніби у конверті результати були правильними, проте в редакторській хтось запанікував, що Тимур щось каже не те. В результаті бали стали такими, якими з самого початку їх озвучував ведучий, проте "крайнім" все ж зробили його.

Про результати, помилки під час оголошення балів та інші ляпи вже почали висловлюватися українські зірки. А ведучий Володимир Остапчук навіть записав пародію.

Тим не менш в Турині у травні Україну на Євробаченні представить Alina Pash із піснею "Тіні забутих предків".