Люди ходили по коліно у воді: Харків затопило і засипало градом. Відео

Ураган зі зливою та градом пронісся по ще одному українському місту. У п'ятницю, 24 травня, від негоди серйозно постраждав Харків. Жителі міста викладають в мережу фото і відео з жахливими наслідками стихії, яка перетворила вулиці великого міста на річки.

На вулиці Ярославській все суцільно залито зливою - люди бродять по коліно у воді, а автомобілі потонули по самі фари.

Харків затопило зливою і засипало градом (відео: YouTube/Oliver Stanford)

А таку картину сьогодні можна було спостерігати на "Центральному ринку" міста.

Харків затопило зливою і засипало градом (відео: YouTube/Sanamura_Kh)

Харків затопило зливою і засипало градом (фото: instagram.com)

Крім проливного дощу деякі райони міста ще й засипало потужним градом.

Харків затопило зливою і засипало градом (відео: YouTube/Sanamura_Kh)

Харків затопило зливою і засипало градом (фото: facebook.com)

До речі, небувалу повінь у Західній Україні показали з висоти пташиного польоту - річки вийшли з берегів і продовжують затоплювати околиці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міста на Прикарпатті через сильні дощі перетворилися на річки.

Також повідомлялося, що ураган зі смерчем, який нещодавно пронісся країною, вдалося зафіксувати на відео жителям України з різних областей.