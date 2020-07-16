У людей зникне Y-хромосома: що буде з чоловіками

Y-хромосома хоч і вважається символом мужності, але стає очевидно, що вона не витривала і з часом просто зникне. Вона несе ген "головного перемикача", SRY, який визначає, чи буде розвиватися як ембріон чоловічий (XY) або жіночий (XX).

При цьому в Y-хромосомі дуже мало інших генів. До того ж, вона єдина хромосома, яка є не обов'язковою для життя. Жінки цілком обходяться і без неї. Про це повідомляє Phys.org.

Більш того, дегенерація Y-хромосоми сталася дуже швидко. Через це у жінок були дві нормальні Х-хромосоми, а у чоловіків - Х і зморщена Y. Експерти кажуть, що якщо дегенерація хромосоми буде відбуватися з такою ж швидкістю і далі, то через 4,6 млн років вона просто зникне.

Може здатися, що це дуже великий відрізок часу, але це не так, якщо врахувати, що життя на Землі існує 3,5 мільярда років.

При цьому Y-хромосома не завжди була такою зморщеною. 166 мільйонів років тому, коли були перші ссавці, рання "прото-Y" хромосома спочатку була того ж розміру, що і Х-хромосома і містила ті ж гени.

Однак у Y-хромосоми є серйозний недолік. На відміну від всіх інших хромосом, які присутні по дві копії в кожній з наших клітин, Y-хромосоми мають тільки одну копію. При цьому цю копію батьки передають своїм синам.

Це означає, що гени в Y-хромосомі не можуть рекомбінуватися на генетичному рівні, а також "перемішуватись", що відбувається в кожному поколінні, щоб усунути шкідливі мутації генів. Гени Y-хромосоми з часом дегенерують і зникнуть з геному.

Що буде з чоловіками?

Експерти стверджують, що якщо Y-хромосома зникає, то це не означає, що самі чоловіки теж зникнуть. Оскільки навіть у видів, у яких вже немає Y-хромосом, і самці, і самки все ще необхідні для розмноження. У них ген "головного перемикача", SRY, перейшов в іншу хромосому. Це означає, що ці види можуть виробляти самців навіть без Y-хромосоми.

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