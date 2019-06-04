Любовний гороскоп на червень: кому із знаків Зодіаку пощастить

Астрологи розповіли, що червень стане дуже насиченим місяцем практично у всіх сферах і майже у всіх знаків Зодіаку намічаються серйозні зміни в житті. Однак деяким з них перший місяць літа обіцяє важливі романтичні зустрічі і навіть нову любов.

Близнюкам зірки обіцяють зустріч з цікавою людиною, яка у майбутньому може стати надійним партнером у відносинах. Однак без зусиль ці почуття швидко згаснуть, щоб поступитися місцем більш сильній романтичній закоханості.

Раки у червні будуть схильні до ревнощів, яка охопить навіть тих, хто вже давно і стабільно пов'язаний узами шлюбу. Астрологи рекомендують не нагнітати ситуацію і постаратися стримувати свої емоції. Самотні представники цього знаку Зодіаку мають шанс зустріти любов серед старих друзів і колег по роботі.

Леви будуть у червні відчувати себе самотньо і це стосується навіть тих, хто перебуває у відносинах. Можливо розчарування в близькій людині і розрив у стосунках. Астрологи радять не нервувати, так як ситуація дуже швидко піде на покращення.

Дівам червень принесе ніжність, дбайливість і чуйність. І це буде обопільно і взаємно. Важливо – не вірити чуткам про зраду, так як можуть спливти старі забуті зв'язки і таємниці.

Терезам у червні буде не до проблем, так як вони гостро потребують відпочинку. Зірки передбачають, що Терези, які вирушать на курорт в червні, можуть знайти там бурхливий і цікавий роман. Для сімейних представників цього знаку Зодіаку висока ймовірність зачаття дитини, що значно зміцнить відносини.

Скорпіони можуть раптово закохатися в старого знайомого, причому не обов'язково, що об'єкт любові буде вільний. Почуття можуть виявитися настільки сильними, що доведеться зробити вибір – розірвати попередні стосунки або відмовитися від нових почуттів.

Стрільців чекає спокійний місяць, наповнений ніжністю і подарунками. Для тих, хто перебуває в пошуку, астрологи радять не починати нові стосунки, так як вони будуть недовговічні.

Кому із знаків Зодіаку пощастить у коханні в червні (Колаж РБК-Україна)

Козерогів очікує дуже цікавий період, у який може статися все, що завгодно. В їх житті може з'явиться людина, яка перекреслить всі попередні розчарування. Нова людина допоможе поліпшити життя і зрости духовно. Жінкам зірки обіцяють поповнення в родині.

У Водоліїв буде дуже неспокійний місяць, так як партнери будуть висловлювати невдоволення і претензії, які накопичувалися вже давно. Астрологи рекомендують шукати компроміси і розмовляти, щоб непорозуміння не переросли в серйозний конфлікт.

Риби замкнуться в собі і не стануть відповідати на увагу протилежної статі, так як виявляться неготовими до розвитку відносин. Пропозиції руки і серця, а також важливі рішення варто перенести на кінець літа.

Овни раптом змінять тактику і стануть ставитися до близьких м'яко і ніжно, так як зрозуміють, наскільки грубі вони були раніше. Відносини в парі можуть стати більш міцними і деякі задумаються про те, щоб узаконити свою союз.

Тельці у червні зможуть вирішити проблеми, які виникли у відносинах і досягти взаєморозуміння зі своїми партнерами. Астрологи рекомендують їм на кілька днів забути про роботу і відправитися з коханою людиною у відпустку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астролог попередила про серйозні проблеми в найближчий тиждень.

А також розповідали про те, що стало відомо, кому із знаків Зодіаку не пощастить у червні.