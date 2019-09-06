Любовний гороскоп: астролог назвав знаки Зодіаку, на яких чекають великі зміни

Любовний гороскоп 2019 підкаже, для кого з представників зодіакального кола нинішня осінь приготувала сюрпризи у вигляді нових стосунків, палких коханців, пристрасних романів і спільних подорожей.

Відомий астролог Павло Глоба виділив три знаки Зодіаку, на яких очікують серйозні зміни на любовному фронті.

Лев

Для темпераментних царів звірів вересень принесе суперечливі думки, бажання і почуття. Їх серце буде то розжарюватися від кохання, то охолоджуватися до рекордного мінуса. Найцікавіше, що Леви самі не будуть розуміти, що ж зніми відбувається.

А в усьому винен ретроградний Нептун, багатий комбінаціями. Ця планета пророкує Левам закоханість - пристрасну, обопільну і красиву, як у старому доброму кіно. Причому закохатися Леви можуть в абсолютно несподівану людину. Приміром, у партнера, з яким живуть вже десяток років, або ж у друга дитинства.

Любовний гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Діва

Для старанних та сумлінних Дів астролог пророкує нове життя. У вересні всі планети, ніби за змовою, зберуться у цьому сузір'ї, щоб відкрити нові перспективи. Нарешті Дівам вдасться навести порядок у всьому - в тому числі і в заплутаному клубку любовних перипетій.

Проте їм варто бути готовими до сюрпризів: в один із днів на порозі Дів може опинитися колишній або колишня. Щоб цього не сталося, астролог пропонує розрубати енергетичну прив'язку, залишивши минуле в минулому.

Любовний гороскоп 2019 (фото: pxhere.com)

Скорпіон

У любовних стосунках представників цього знака у вересні все може змінитися в кращу сторону. Астролог каже, що їм можуть освідчитися в коханні, або найскладніші проблеми з партнером вирішаться самі по собі. Під впливом ретроградного Нептуна може розкритися стара таємниця або якісь нові обставини, які викличуть суперечливі емоції.

Астролог радить не засмучуватися з цього приводу, а навпаки, порадіти змінам, про які потім можна буде згадати з легкою усмішкою.

Раніше ми писали про те, які загрози і можливості принесе Чорне новолуння. І який тип людей найбільш зазнає впливу загадкового тринадцятого Місяця.

До речі, нещодавно український вчений пояснив феномен "прокляття загадкової планети Нібіру", а також розповів про день, коли на Землі перестане існувати життя.