Любовный треугольник: психолог объяснила, почему мужчины заводят любовниц

Какая роль любовницы

"Любовница - это отличный психотерапевтический инструмент для мужчины. Представьте себе ситуацию, когда красивая, умная, сексуальная, заботливая женщина постоянно находится в режиме ожидания", - говорит психолог.

Женщина ждет - позвонит или нет, приедет как обещал или нет, сможет провести хотя бы день вместе. Выходные и праздничные дни она проводит сама. Мужчина бессознательно самоутверждается посредством ощущения, что его постоянно ждут, что он нужен.

"Он с большим удовольствием убегает от своей жены, которая очень часто выступает в роли "строгой мамы", которая все контролирует, или же, напротив, находится в роли доброй, всепрощающей мамы", - говорит Иохна.

Муж обходными путями бегает к своей любовнице и рассказывает, что скоро разведется, уйдет из семьи и они будут жить вместе. В большинстве случаев это только обещания.

Какие мотивы мужчины в этой истории

"В браке мужчина получает безопасность, эта потребность у него закрыта. Рядом с любовницей у него яркая, эмоциональная жизнь, где он чувствует себя совсем по-другому, не так как с женой", - объясняет эксперт.

Если в браке мужчина слаб - женщина его угнетает, упрекает, демонстрирует мужчине его ничтожество, то в отношениях с другой женщиной он наоборот - будет проявлять свою силу, беспокоиться, решать ее вопросы.

"То есть мужчина будет пытаться достроить/компенсировать то, чего ему не хватает в браке", - говорит Иохна.

Женщине, которой изменяет мужчина, нужно понять - она может быть самой прекрасной, умной, сексуальной, но если мужчина имеет не закрытые внутренние вопросы, часто не осознанные, он будет изменять.

"Всегда выбирайте себя, ведь самые важные отношения в жизни - это отношения с собой", - говорит психолог.