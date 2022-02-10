Що не так з Днем Святого Валентина і чому Galentine's Day почав набирати популярність

Galentines Day з'явився зовсім недавно і його відзначають в Британії та в багатьох інших країнах Європи відзначають 13 лютого. З кожним роком це свято набирає все більше популярності і його називають альтернативою дню Святого Валентина.

Що це за свято, як воно з'явилося, і чому воно набирає таку шалену популярність – читайте в матеріалі нижче.

Що таке Galentines Day і як він з'явився

Galentines Day - це свято подруг. Його назва походить від слова Gal – в перекладі з англійського сленгу означає "Дівчина". У цей день дівчата святкують любов до своїх подруг, незалежно від того, самотні вони чи ні. Ще це свято називають - день святого Галентіна і днем всіх жінок.

Саме своїх подруг дівчата в цей день обсипають любов'ю та увагою і роблять це більше, ніж в будь-який інший день в році.

Як пише Cosmopolitan, за появу цього свята варто подякувати героїню серіалу "Парки та зони відпочинку" Леслі Ноуп.

В одній із серій головна героїня серіалу заявила напередодні дня Святого Валентина, що потрібно 13 лютого влаштувати відмінну вечірку для найближчих подруг і неодмінно вручити їм подарунки.

"Кожне 13 лютого ми з подругами залишаємо своїх чоловіків і бойфрендів вдома. А потім йдемо і відриваємося по повній всю ніч", - сказала героїня.

Як відзначають Galentines Day

Ідею такого свята мешканки США і Великобританії швидко забрали в реальне життя. Тому з 2010 року Galentines Day зайняв своє місце в зимових святах.

Дівчата збираються разом, діляться своїми новинами, відвідують кафе і спа-салони, дарують одна одній подарунки. І відзначають свою дружбу, любов і вдячність один до одного.

Більш того, деякі компанії тепер стали проводити рекламні акції та пропонувати спеціальні подарунки для жінок до цього свята.

Як відзначають дівчата в усьому світі, це свято допомогло подолати роздратування від романтичного галасу перед днем Святого Валентина, коли всі носяться в пошуках подарунків і організовують романтичні вечері.

А також таке свято дає можливість кожній жінці відчути себе прекрасною, незалежно від того, є у неї партнер чи ні. Тому що на день Святого Валентина багато жінок впадають в депресію від того, що їм немає з ким відсвяткувати свято закоханих.

За серіальною традицією, 13 лютого потрібно зібратися на пізній сніданок і обов'язково поїсти вафель і фрітатту. А потім спланувати спільний похід куди-небудь. Увечері обов'язково повинна бути вечірка.

І всім учасникам потрібно вручити подарунок, який буде символізувати жіночу натуру і любов до самої себе.