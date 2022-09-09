Любов довжиною у все життя: що буде з собаками королеви Єлизавети II

Королева Єлизавета II до останніх днів життя була оточена улюбленими собаками. Після її смерті залишилося, як мінімум, чотири вихованці.

Що буде з собаками королеви Єлизавети - читайте в матеріалі нижче.

Любов королеви Єлизавети до собак була відома всім. Вона почалася в 1933 році, коли їй подарували на 18-річчя коргі на прізвисько Сьюзан. Всі наступні собаки цієї породи в Королівському палаці були предками Сьюзан.

З моменту сходження на престол, у королеви було не менше 30 собак. Це коргі, кокер-спанієлі та нова порода - доргі, яку Єлизавета вивела сама.

Одну зі своїх собак вона схрестила з собакою принцеси Маргарет Піпкін. З коргі та такси вийшла абсолютно нова порода - доргі.

Фото: Королева Єлизавета на прогулянці з коргі (Getty Images)

У 2015 році королева Єлизавета перестала розводити коргі. Як розповів дресирувальник коней і давній радник королеви Монті Робертс, "вона не хотіла залишати їх після себе".

Але діти порушили рішення королеви й подарували їй двох цуценят після смерті принца Філіпа. Принц Ендрю вирішив подарувати матері коргі Муіка і доргі Фергюса.

Фергюс помер через три місяці й Ендрю разом з доньками Беатріс і Євгенією привезли королеві ще одного цуценя - Сенді.

А минулого року королева сама порушила власне правило і придбала чотирирічного кокер-спанієля Ліссі.

На момент смерті королеви Єлизавети, у неї залишилося чотири вихованці - коргі Муїк і Сенді, доргі Кенді та два кокер-спанієлі.

Як розповіла Королівський біограф Інгрід Сьюард для Newsweek, коргі були першою і найміцнішою любов'ю королеви.

"Вона любила тварин і абсолютно обожнювала собак. Вона завжди говорила, що вони були її першим коханням і будуть її останнім", - повідомила Сьюард.

Фото: Королева Єлизавета називала собак першим і останнім коханням життя (Getty Images)

Офіційного плану або заповіту про те, хто буде піклуватися про собак королеви, немає. Не виключено, що собаки залишаться її дітям.

"Я припускаю, що за собаками доглядатиме сім'я. Ймовірно, Ендрю, оскільки саме їх їй подарував. Вони зовсім молоді, коргі та доргі", - вважає королівський біограф.

Не виключено, що турбота про собак ляже на плечі персоналу в Букінгемському палаці. Автор книги про собак королеви Пенні Джунор розповідала, що про тварин дбав персонал.

"Турбота про собак іноді покладалася на лакеїв, але в основному, на довірену кравчині, помічницю і праву руку королеви Анджелу Келлі, а також на її довіреного пажа з багаторічним стажем Пола Уайбрю, якого бачили часто на прогулянках з королевою і собаками", - пише Джунор.