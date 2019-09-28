Любить фліртувати: Меган Маркл шокувала визнанням про свого чоловіка

Меган Маркл (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Сассекська поділилася несподіваними новинами

Не так давно Меган Маркл і принц Гаррі вперше за довгий час вийшли в світ із малюком Арчі. Це сталося під час королівського туру по країнах Африки, коли відбувалася зустріч із архієпископом Десмондом Туту.

Під час заходу герцоги Сассекські не тільки показали Арчі, але також розповіли про незвичайні звички малюка.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Їх син, за словами Меган Маркл, росте справжнім дамським угодником і йде на контакт із жінками набагато охочіше, ніж з чоловіками. "Він любить фліртувати", - кажуть батьки Арчі.

Меган Маркл, принц Гаррі і малюк Арчі (фото: GettyImages)

Меган розповіла, що Арчі зростає неймовірно активним малюком і, незважаючи на те, що йому всього лише п'ять місяців, він навряд чи може всидіти на місці і весь час намагається встати на ноги.

Раніше ми писали, що стало відоме ім'я хресної сина Меган Маркл і принца Гаррі.

Нагадаємо, що син герцогів Сассекських зможе надати важливий вплив на подальше життя батьків.