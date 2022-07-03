Улюблений пиріг італійців з простих українських продуктів: рецепт-п'ятихвилинка

Як відомо, італійці люблять вироби з тіста. І чим простіше - тим смачніше, вважають вони. Не можемо не погодитися, тому представляємо оригінальний рецепт улюбленого пирога в Італії.
Як приготувати пиріг, розповіли на YouTube-каналі Ricette Fatte In Casa.
Для верхнього шару пирога:
Цукрова пудра для посипання.
Змішуємо яйця, цукор і ванільний цукор за допомогою міксера або віночка до однорідності.
Вливаємо олію, молоко. Знову змішуємо. Додаємо просіяне борошно і розпушувач. Перемішуємо. Тісто має вийти консистенції сметани.
Вистилаємо форму пергаментом, виливаємо тісто, розрівнюємо його лопаткою. Викладаємо ягоди або нарізані фрукти.
Перетираємо руками цукор, борошно, вершкове масло. Посипаємо зверху наш пиріг рівномірно.
Випікаємо пиріг при температурі 180 градусів протягом 40 хвилин. Смачного!
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