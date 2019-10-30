Улюбленці долі: астролог назвав знаки Зодіаку, яким пощастить у грудні

Гороскоп 2019 повідає, хто з представників зодіакального кола наприкінці року стане успішним у різних сферах - любові, кар'єру, грошах. Відомий астролог Павло Глоба в своєму прогнозі назвав три знака Зодіаку, які стануть пестунами долі в грудні.

Телець

Тельці, що переживали складнощі протягом року, зможуть вже в першій половині грудня відчути, що любовні та фінансові проблеми вирішилися самі по собі. Астролог вважає, що представники цього знака Зодіаку переживуть справжню трансформацію особистості та поглянуть на світ іншими очима.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Стрілець

Стрільці не покладаючи рук будуть трудитися аж до грудня. І вже на початку першого місяця зими вони будуть гідно винагороджені. Їхнє життя буде змінюватися на краще ледь не кожен день. А в успіху кінця 2019 року чималу роль відіграють близькі люди.

Риби

В гороскопі удачі на грудень 2019 Рибам Фортуна може принести фантастичні сюрпризи. Павло Глоба у своєму астрологічному прогнозі говорить про можливість кардинальних змін у фінансовій сфері та на амурному фронті.