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Я любила життя, а ви мене замучили: під Запоріжжям породілля вистрибнула з вікна

Бердянськ, Неділя 01 листопада 2020 20:34
Я любила життя, а ви мене замучили: під Запоріжжям породілля вистрибнула з вікна
Жінка вистрибнула з вікна (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Жінка народила дитину, а через кілька днів вистрибнула з вікна

У Бердянську Запорізької області 32-річна жінка після народження дитини намагалася покінчити життя самогубством. Вона вистрибнула з вікна лікарні, але перед цим залишила передсмертну записку.

Про це повідомляють у групі "Бердянське територіальне медичне об'єднання" у Facebook.

У Лікарню жінка потрапила ще 23 жовтня. У неї діагностували коронавірус, тому її поклали у спеціалізоване відділення для хворих COVID-19.

Через три дні, 26 жовтня, вона народила здорову дитину. При цьому породілля теж почувала себе задовільно. А сьогодні, 1 листопада, близько 10:00 вона написала передсмертну записку і викинулася з вікна другого поверху.

"Люди, я вас любила і що ви зробили за це? Всі ви? Я любила життя, а ви мене замучили! Я була чистою душею перед Богом!" - написала жінка.

Я любила життя, а ви мене замучили: під Запоріжжям породілля вистрибнула з вікна

Передсмертна записка (фото: facebook.com/groups/btmo.com.ua)

Вона отримала травми, але, на щастя, залишилася жива. Їй надали всю необхідну допомогу, зараз вона перебуває під наглядом лікарів. За нею також доглядає психіатр

В медустанові розповіли, що раніше жінка перебувала на обліку в психоневрологічному диспансері.

Нагадаємо, в Херсонській області 11-річна дитина з багатодітної сім'ї покінчила життя самогубством.

Раніше в Києві з вікна вистрибнув викладач вишу. Він залишив записку.

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