У Херсонській області 11-річна дитина покінчила життя самогубством

Під Херсоном 11-річний хлопчик повісився на ремені (Колаж РБК-Україна)

Дитину залишили одну в кімнаті всього на кілька хвилин

У Херсонській області 11-річна дитина з багатодітної сім'ї переселенців повісилася на ремені. Він всього на кілька хвилин залишився один, але медикам врятувати його не вдалося.

Трагедія сталася в Олешківському районі Херсонської області. На гарячу лінію Національної поліції зателефонували медики та повідомили, що в лікарню привезли дитину без ознак життя і зі слідами удушення. Як розповіли батьки, вони виявили сина в його кімнаті, і він вже не дихав. Подробиці розповіли у відділі комунікації Національної поліції Херсонської області.

Сім'я переселенців переїхала в Олешківський район близько двох років тому з Луганської області. Усього в родині виховувалося семеро дітей і на обліку у правоохоронних органів і соціальних служб вони не перебували.

В той вечір діти грали в кімнаті, а потім ненадовго залишили 11-річного хлопчика одного, буквально на кілька хвилин. А коли повернулися, то виявили брата повішеним на ремені за залізний обідок ліжка. Хлопчика одразу звільнили, і сусіди допомогли негайно доставити його в лікарню. Проте лікарі допомогти дитині вже не змогли. Слідів насильницької смерті на тілі дитини не виявлено.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст 2.115 (Умисне вбивство з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України. Співробітники правоохоронних органів встановлюють всі обставини події та ведуть слідство.

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