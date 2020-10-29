ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Херсонській області 11-річна дитина покінчила життя самогубством

Херсонська область, Четвер 29 жовтня 2020 09:18
У Херсонській області 11-річна дитина покінчила життя самогубством
Під Херсоном 11-річний хлопчик повісився на ремені (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Дитину залишили одну в кімнаті всього на кілька хвилин

У Херсонській області 11-річна дитина з багатодітної сім'ї переселенців повісилася на ремені. Він всього на кілька хвилин залишився один, але медикам врятувати його не вдалося.

Трагедія сталася в Олешківському районі Херсонської області. На гарячу лінію Національної поліції зателефонували медики та повідомили, що в лікарню привезли дитину без ознак життя і зі слідами удушення. Як розповіли батьки, вони виявили сина в його кімнаті, і він вже не дихав. Подробиці розповіли у відділі комунікації Національної поліції Херсонської області.

Сім'я переселенців переїхала в Олешківський район близько двох років тому з Луганської області. Усього в родині виховувалося семеро дітей і на обліку у правоохоронних органів і соціальних служб вони не перебували.

В той вечір діти грали в кімнаті, а потім ненадовго залишили 11-річного хлопчика одного, буквально на кілька хвилин. А коли повернулися, то виявили брата повішеним на ремені за залізний обідок ліжка. Хлопчика одразу звільнили, і сусіди допомогли негайно доставити його в лікарню. Проте лікарі допомогти дитині вже не змогли. Слідів насильницької смерті на тілі дитини не виявлено.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст 2.115 (Умисне вбивство з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України. Співробітники правоохоронних органів встановлюють всі обставини події та ведуть слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві з вікна вистрибнув викладач ВНЗ.

А також розповідали про те, що в Києві з мосту Патона хлопець стрибнув у Дніпро і дивом залишився живий.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя самогубствосуицид

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся