Залишив записку: у Києві з вікна вистрибнув викладач вишу

У Києві з вікна вистрибнув викладач НУБіП (колаж: РБК-Україна)

У Києві 44-річний викладач національного вишу вистрибнув з вікна

У Києві стався трагічний випадок з чоловіком 1976 року народження. Повідомляється, що він вистрибнув (або випав) з вікна дев'ятого поверху гуртожитку, що на вулиці Родимцева, 1.

Чоловік вижив, але перебуває в критичному стані. Його доставили в лікарню на "швидкій". Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook.

Будівля є гуртожитком Національного університету біоресурсів і природокористування. Чоловік залишив записку.

"Сьогодні з 9-поверху гуртожитку НУБіП (вул. Родимцева, 1) випав/вистрибнув чоловік 1976 року народження. Залишив записку", - йдеться в повідомленні.

За попередньою версією, чоловік працював викладачем у цьому вищому навчальному закладі.

У Києві з вікна випав викладач НУБіП (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Раніше ми писали, що в Україні систематично відбуваються самогубства в лікарнях, де лікуються пацієнти з коронавірусом. Останній випадок був у Харкові, а до цього чотири випадки - в Києві.

Також повідомлялося, що у Києві 29-річна жінка з шестирічною донькою випали з вікна дев'ятого поверху. Обидві загинули на місці. Пізніше в поліції показали відео з квартири, де жила сім'я.

А ось на "Осокорках" поліцейським вдалося запобігти самогубству. Вони зняли жінку з балкона, через який вона вже перелізла, але так і не зважилася стрибнути.