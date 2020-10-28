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Залишив записку: у Києві з вікна вистрибнув викладач вишу

Київ, Середа 28 жовтня 2020 14:47
Залишив записку: у Києві з вікна вистрибнув викладач вишу
У Києві з вікна вистрибнув викладач НУБіП (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві 44-річний викладач національного вишу вистрибнув з вікна

У Києві стався трагічний випадок з чоловіком 1976 року народження. Повідомляється, що він вистрибнув (або випав) з вікна дев'ятого поверху гуртожитку, що на вулиці Родимцева, 1.

Чоловік вижив, але перебуває в критичному стані. Його доставили в лікарню на "швидкій". Про це повідомляє Київ Оперативний у Facebook.

Будівля є гуртожитком Національного університету біоресурсів і природокористування. Чоловік залишив записку.

"Сьогодні з 9-поверху гуртожитку НУБіП (вул. Родимцева, 1) випав/вистрибнув чоловік 1976 року народження. Залишив записку", - йдеться в повідомленні.

За попередньою версією, чоловік працював викладачем у цьому вищому навчальному закладі.

Залишив записку: у Києві з вікна вистрибнув викладач вишуЗалишив записку: у Києві з вікна вистрибнув викладач вишу

У Києві з вікна випав викладач НУБіП (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Раніше ми писали, що в Україні систематично відбуваються самогубства в лікарнях, де лікуються пацієнти з коронавірусом. Останній випадок був у Харкові, а до цього чотири випадки - в Києві.

Також повідомлялося, що у Києві 29-річна жінка з шестирічною донькою випали з вікна дев'ятого поверху. Обидві загинули на місці. Пізніше в поліції показали відео з квартири, де жила сім'я.

А ось на "Осокорках" поліцейським вдалося запобігти самогубству. Вони зняли жінку з балкона, через який вона вже перелізла, але так і не зважилася стрибнути.

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