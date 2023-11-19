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Камалия умилила редким фото с дочерьми, которые живут с ее экс-мужем в Лондоне (фото)

Воскресенье 19 ноября 2023 15:50
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Камалия умилила редким фото с дочерьми, которые живут с ее экс-мужем в Лондоне (фото) Камалия с дочерьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Камалия поделилась с фанами фотографией со своими дочерьми, 10-летними Арабеллой и Мирабеллой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Камалия умилила сеть фото с дочерьми

После развода Камалия и пакистанский миллиардер Мохаммад Захур приняли решение о том, что их дети останутся проживать с отцом в Лондоне.

Камалия умилила редким фото с дочерьми, которые живут с ее экс-мужем в Лондоне (фото)

Камалия с дочерьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Артистка время от времени прилетает к ним в Великобританию, а иногда девушки сами посещают ее в Украине.

Так, например, на этот раз артистка встретилась с дочерьми в Лондоне. Там была она неделю.

Перед возвращением на родину знаменитость сделала нежную фотографию с Арабеллой и Мирабеллой.

Камалия умилила редким фото с дочерьми, которые живут с ее экс-мужем в Лондоне (фото)

Камалия с дочерьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

"Наш уютный вечер с моими принцессами накануне моего отъезда в Украину. Это была как всегда прекрасная неделя в родном кругу. Снова буду очень скучать по вам!" - написала под публикацией исполнительница.

К слову, девочки учатся в престижной британской международной школе. По словам певицы, как только в Украине станет спокойнее, дети вернутся домой.

Камалия умилила редким фото с дочерьми, которые живут с ее экс-мужем в Лондоне (фото)

Камалия с Захуром и дочерьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Напомним, ранее Камалия призналась, в каких отношениях находится с экс-мужем.

В апреле этого года она заявила, что они с Захуром разводятся после 20 лет брака.

С бывшим, говорит звезда, они поддерживают товарищеские и рабочие отношения.

Камалия умилила редким фото с дочерьми, которые живут с ее экс-мужем в Лондоне (фото)

Камалия с бывшим мужем (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Ранее Тина Кароль поздравила сына с днем рождения и обратилась к его будущей избраннице.

Также известная украинская певица призналась, почему не хочет становиться матерью.

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