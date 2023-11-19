Камалия умилила редким фото с дочерьми, которые живут с ее экс-мужем в Лондоне (фото)
Украинская певица Камалия поделилась с фанами фотографией со своими дочерьми, 10-летними Арабеллой и Мирабеллой.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
Камалия умилила сеть фото с дочерьми
После развода Камалия и пакистанский миллиардер Мохаммад Захур приняли решение о том, что их дети останутся проживать с отцом в Лондоне.
Камалия с дочерьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Артистка время от времени прилетает к ним в Великобританию, а иногда девушки сами посещают ее в Украине.
Так, например, на этот раз артистка встретилась с дочерьми в Лондоне. Там была она неделю.
Перед возвращением на родину знаменитость сделала нежную фотографию с Арабеллой и Мирабеллой.
Камалия с дочерьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
"Наш уютный вечер с моими принцессами накануне моего отъезда в Украину. Это была как всегда прекрасная неделя в родном кругу. Снова буду очень скучать по вам!" - написала под публикацией исполнительница.
К слову, девочки учатся в престижной британской международной школе. По словам певицы, как только в Украине станет спокойнее, дети вернутся домой.
Камалия с Захуром и дочерьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Напомним, ранее Камалия призналась, в каких отношениях находится с экс-мужем.
В апреле этого года она заявила, что они с Захуром разводятся после 20 лет брака.
С бывшим, говорит звезда, они поддерживают товарищеские и рабочие отношения.
Камалия с бывшим мужем (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Ранее Тина Кароль поздравила сына с днем рождения и обратилась к его будущей избраннице.
Также известная украинская певица призналась, почему не хочет становиться матерью.