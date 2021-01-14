Ляшко живе у будинку, де квадратний метр коштує майже 50 доларів (відео)

Віктор Ляшко живе у Броварах (колаж РБК-Україна)

Заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, який нещодавно зробив заяву про продовження локдауну після 24 січня, мешкає у будинку, вартість квадратного метру в якому кілька років тому, за словами самого лікаря, сягала… 50 доларів.

Як виглядає житло головного санітарного лікаря країни показали журналісти програми "Викриття", що виходить на телеканалі KYIV LIVE.

Так, згідно даних у фінансовій звітності Ляшка за 2019 рік, квартира площею 110 квадратних метрів знаходиться у одній з новобудов міста. Записана вона на його дружину Ірину.

"Чиновник зазначає, що придбав житло півтора роки тому за 150 тисяч гривень, що в перерахунку 1 400 гривень за квадратний метр", - йдеться у сюжеті.

Ляшко проживає в новобудові, яка стоїть прямо біля дороги і має назву ЖК "Шоколад". Але це не найпрестижніший будинок у Броварах. Сусіди дуже часто бачать Ляшка вранці, коли він виходить з дому задля пробіжки.

Журналісти показали будинок у Броварах, де живе Віктор Ляшко

Зауважимо, що окрім квартири у Броварах Віктор Ляшко разом з дружиною володіють двома земельними ділянками під Києвом по 1200 квадратних метрів кожна.

Додамо, що при цьому Ляшко має трохи скромніше житло, ніж міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Так, нещодавно представники ЗМІ розповіли про шикарну квартиру очільника МОЗ у елітному районі Києва. Вартість апартаментів у цьому ЖК, за словами журналістів, може сягати майже 1 млн доларів.