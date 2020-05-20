Ляшко може стати мером Києва - ЗМІ

Віктор Ляшко може стати кандидатом на пост мера Києва від "Слуги Народу". Як пише видання Vesti, саме головний санітарний лікар України та заступника міністра охорони здоров'я складе конкуренцію Віталію Кличку та іншим кандидатам на місцевих виборах у столиці, які повинні відбутися 25 жовтня 2020 року.

Інформацію про те, що кандидатура Ляшко розглядається, журналістам нібито побічно підтвердив нардеп Олександр Качура.

"Поки не хочу називати прізвище, це людина з державної служби. Публічно про намір балотуватися він ще не заявляв", - цитує видання парламентарія.

Також Качура пообіцяв, що його фракція проведе праймеріз ще в поточному місяці. На даний момент, за словами нардепа, кандидатів більше п'яти.

Зазначимо, що під час своєї прес-конференції 20 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримає будь-якого кандидата від "Слуги Народу" на виборах мера Києва. Також гарант підтвердив, що праймеріз буде. Більш того, увійдуть туди кандидати в мери не тільки від президентської партії.

Раніше в "Слузі Народу" говорили, що в мери Києва піде "сильна кандидатура". Але при цьому, навряд чи це буде одіозний Микола Тищенко, якого деякі експерти пророкували на цю посаду. Нагадаємо, що не так давно Тищенко "потрапив під роздачу" від Володимира Зеленського. Президент жорстко відчитав нардепа після скандалу з рестораном "Велюр", яким володіє "слуга народу".

До речі, нещодавно Сергій Притула розповів про те, чи буде претендувати на посаду мера Києва.