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"У нас гібридна війна". Ляшко пояснив низькі темпи вакцинації в Україні

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Київ, Понеділок 11 жовтня 2021 11:16
"У нас гібридна війна". Ляшко пояснив низькі темпи вакцинації в Україні Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко пояснив низькі темпи вакцинації в країні. Як мінімум однією дозою вакцинувалось близько 20% дорослого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю міністра "Голосу Америки".

Загалом зробили понад 13 мільйонів щеплень: із них 7,5 мільйонів людей отримали одну дозу, ще 6 мільйонів є повністю вакцинованими.

В МОЗ планують вакцинувати 70% дорослого населення до кінця цього року.

"Вакцина у нас є, спроможності системи охорони здоров’я також є. Але російська пропаганда, яка розганяє фейки на території нашої країни, не дозволяє нам рухатись такими темпами, як інші європейські держави. У нас гібридна війна, і нам доводиться воювати на всі фронти. Але, я думаю, що ми справимось", - сказав Ляшко.

Раніше вчені повідомили, що вакцинація на 90% знижує ризик госпіталізації або смерті при COVID-зараженні.

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Вакцинація Віктор Ляшко
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