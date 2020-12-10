ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ляшко розповів, чому локдаун не ввели на новорічні свята

Четвер 10 грудня 2020 17:50
Ляшко розповів, чому локдаун не ввели на новорічні свята
Віктор Ляшко (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Локдаун в Україні вирішили не вводити відразу ж з нового року, оскільки жорсткий карантин все одно не зупинить людей відзначати свята разом. При цьому на Новий рік і Різдво очікується змішування різних вікових груп, що призведе до зростання захворюваності коронавірусної інфекції.

Про це розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі "Громадського радіо".

Він заявив, що було прийнято рішення заборонити контакти після того, як люди будуть виходити з сімей і йти в розважальні центри, ресторани і магазини.

"Тому з 8 по 25 січня ми вводимо жорсткі карантинні обмеження для того, щоб виключити додаткові соціальні контакти під час продовження святкування, щоб не починати відновлення соціальних контактів", - сказав Ляшко.

Ляшко також додав, що головне - це не допустити колапсу в системі охорони здоров'я. Швидка допомога повинна приїжджати на всі виклики і мати можливість госпіталізувати не тільки хворих коронавірусом, але і людей з іншими важкими хворобами, такими як інсульт та інфаркт.

Крім того, у лікарнях повинні бути вільні місця для всіх, хто потребує лікування.

Нагадаємо, глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан пояснив, чому для локдауна обрали такі дати.

Раніше в Держпродспоживслужбі розповіли, де найчастіше українці заражаються COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Виктор ЛяшкоЛокдаун

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся