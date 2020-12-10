Ляшко розповів, чому локдаун не ввели на новорічні свята

Віктор Ляшко (фото: РБК-Україна)

Локдаун в Україні вирішили не вводити відразу ж з нового року, оскільки жорсткий карантин все одно не зупинить людей відзначати свята разом. При цьому на Новий рік і Різдво очікується змішування різних вікових груп, що призведе до зростання захворюваності коронавірусної інфекції.

Про це розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі "Громадського радіо".

Він заявив, що було прийнято рішення заборонити контакти після того, як люди будуть виходити з сімей і йти в розважальні центри, ресторани і магазини.

"Тому з 8 по 25 січня ми вводимо жорсткі карантинні обмеження для того, щоб виключити додаткові соціальні контакти під час продовження святкування, щоб не починати відновлення соціальних контактів", - сказав Ляшко.

Ляшко також додав, що головне - це не допустити колапсу в системі охорони здоров'я. Швидка допомога повинна приїжджати на всі виклики і мати можливість госпіталізувати не тільки хворих коронавірусом, але і людей з іншими важкими хворобами, такими як інсульт та інфаркт.

Крім того, у лікарнях повинні бути вільні місця для всіх, хто потребує лікування.

Нагадаємо, глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан пояснив, чому для локдауна обрали такі дати.

Раніше в Держпродспоживслужбі розповіли, де найчастіше українці заражаються COVID-19.