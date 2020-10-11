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Ляшко розповів, де будуть розгортати мобільні шпиталі для хворих на COVID-19

Неділя 11 жовтня 2020 08:42
Ляшко розповів, де будуть розгортати мобільні шпиталі для хворих на COVID-19
Коронавірус в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується з кожною добою, і лікарняних ліжок не вистачає

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар, розповів, що Міністерство охорони здоров'я готується розгорнути мобільні госпіталі для пацієнтів з коронавірусом в деяких регіонах.

За словами заступника голови МОЗ, такі госпіталі будуть в регіонах з недостатньою кількістю лікарняних ліжок. Про це пише НВ.

"Є локальні населені пункти й адміністративні території, у яких заповненість ліжок росте досить швидко, тому там потрібні тимчасові мобільні госпіталі і мобільні бригади, які будуть надавати медичну допомогу хворим", - сказав чиновник.

Зазначимо, що за кількістю нових інфікованих за добу в лідерах за вчорашній день Харківська, Хмельницька, Одеська області та Київ.

Нагадаємо, що вчора, 10 жовтня, в Україні була зафіксована рекордна смертність від коронавірусу. За добу померло 108 осіб. Крім того, за останні три доби в країні кожен день понад п'ять тисяч інфікованих, і цифра наближається до шести тисяч.

Раніше ми писали, що Віктор Ляшко назвав терміни, коли буде прийнято рішення про повернення жорсткого карантину.

А ось відома інфекціоністка Ольга Голубовська у програмі Савіка Шустера розповіла, що найближчі півроку будуть для України найбільш складними.

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