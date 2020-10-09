Україна може повернутися до жорсткого карантину: Ляшко назвав терміни

Карантин в Україні можуть посилити знову (фото: РБК-Україна)

Карантин в Україні може знову бути з жорсткими обмеженнями

Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України допускає, що Україна може повернутися до жорстких карантинних обмежень вже через два тижні.

Пов'язано це з постійним зростанням кількості нових випадків COVID-19 за добу, говориться в інтерв'ю головного санітарного лікаря виданню УП.

Чому саме два тижні? Цей термін - інкубаційний період коронавірусної інфекції. І якщо через 14 днів (інтерв'ю записано 8 жовтня) Україна вийде на певну кількість нових хворих, жорсткий карантин стане необхідний.

"Два тижні - це інкубаційний період, в середньому. Тоді я як санітарний лікар буду говорити: "Дивіться, ми вийшли на цю цифру, у нас залишилося два тижні, і у нас іншого виходу немає, окрім як вводити жорсткі карантинні обмежувальні заходи", - пояснив Віктор Ляшко.

Зазначимо, що у МОЗ кажуть, саме такого строку - 1-2 тижнів - буде досить, щоб в країні просто закінчилися ліжка для хворих на COVID-19.

Нагадаємо, що в Україні за останню добу встановлено новий антирекорд з коронавірусом. Так, на 8 жовтня зафіксовано 5397 нових випадків.

Раніше ми писали, що Ірина Білик та її команда потрапили в неприємну історію через концерт в Харкові 5 жовтня. В поліції відкрили кримінальне провадження у зв'язку з порушенням карантинних норм.

Також повідомлялося, що київські лікарні переповнені пацієнтами з коронавірусною інфекцією. Один з жителів столиці розповів страшну історію.