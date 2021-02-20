Ляшко докладно розповів про адаптивний карантин: він буде інакшим

"Він буде інакшим, ніж (був) улітку 2020 року. Країна буде ділитися на чотири рівні", - сказав головний санітарний лікар України.

Ляшко перерахував ці рівні небезпеки та зазначив, що у залежності від кольору регіону різняться й обмежувальні заходи.

"Зелений" - це рівень, який ми прагнемо досягти за кількістю випадків, коли можна розглядати питання скасування карантинних обмежень. Це маячок, до якого ми повинні прагнути. Два ключових рівнів: "жовтий" рівень - це ті обмеження, які сьогодні є, і "червоний" - обмеження, які будуть застосовуватися у випадку п'яти індикаторів", - сказав чиновник.

Заступник міністра додав, що в Україні вводять також ще й "помаранчевий" рівень, який на практиці не несе додаткових заборон, проте служить попередженням і сигналом, що регіон наближається до "червоного" рівня.

"Це необхідно, щоб області могли зробити певні висновки - органи місцевого самоврядування, люди та бізнес - про те, що потрібно звертати увагу на дотримання карантинних обмежень та не допускати жорстких карантинних обмежень, які впливатимуть як на економіку, так і можливість врятувати життя громадян України", - наголосив Ляшко.

У цьому контексті він зазначив, що Івано-Франківська область, де спостерігається дуже складна ситуація з коронавірусом, від 24 лютого буде в "червоному" рівні епідемічної небезпеки.

Також Ляшко попередив, що у разі недотримання правил карантину ослаблення обмежень можуть скасувати.

"Якщо будуть фіксуватися постійні порушення, ці заходи будуть припинені відразу відповідним розпорядженням Кабміну", - сказав він.

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