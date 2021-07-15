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У Львівській області пройшов потужний град: з гір на трасу зійшов селевий потік (відео)

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Львівська область, Четвер 15 липня 2021 20:43
У Львівській області пройшов потужний град: з гір на трасу зійшов селевий потік (відео) Фото: у Львівській області випав град з дощем (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Львівській області у четвер, 15 липня, пройшов сильний град із дощем.

Про це у Facebook повідомив депутат Львівської міської ради, активіст Ігор Зінкевич.

Так, у селі Козьова Стрийського району приблизно о 18:20 пройшов сильний град із дощем.

На відео видно, що через град дорога буквально стала білою.

Раніше ми повідомляли, що Крим засипало градом розміром з вишню.

Також ми писали, що Київ і область накрила негода, де дороги перетворилися на річки.

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