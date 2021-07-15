У Львівській області пройшов потужний град: з гір на трасу зійшов селевий потік (відео)
Фото: у Львівській області випав град з дощем (freepik)
У Львівській області у четвер, 15 липня, пройшов сильний град із дощем.
Про це у Facebook повідомив депутат Львівської міської ради, активіст Ігор Зінкевич.
Так, у селі Козьова Стрийського району приблизно о 18:20 пройшов сильний град із дощем.
На відео видно, що через град дорога буквально стала білою.
Раніше ми повідомляли, що Крим засипало градом розміром з вишню.
Також ми писали, що Київ і область накрила негода, де дороги перетворилися на річки.