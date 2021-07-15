Во Львовской области прошел мощный град: с гор на трассу сошел селевой поток (видео)

Так, в селе Козева Стрыйского района примерно в 18:20 прошел сильный град с дождем.

На видео видно, что через град дорога буквально стала белой.

"В с. Коростов Стрыйского района на автодороге М-06 на дорожное полотно сошел селевой поток. Проезд по этому участку затруднен", - сообщили патрульные.

Также отмечают, что на месте происшествия работают спасатели.