Во Львовской области прошел мощный град: с гор на трассу сошел селевой поток (видео)
Фото: во Львовской области выпал град с дождем (freepik)
Во Львовской области в четверг, 15 июля, прошел сильный град с дождем.
Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета, активист Игорь Зинкевич.
Так, в селе Козева Стрыйского района примерно в 18:20 прошел сильный град с дождем.
На видео видно, что через град дорога буквально стала белой.
Ранее мы сообщали, что Крым засыпало градом размером с вишню.
Также мы писали, что Киев и область накрыла непогода, где дороги превратились в реки.