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Во Львовской области прошел мощный град: с гор на трассу сошел селевой поток (видео)

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Львовская область, Четверг 15 июля 2021 20:43
Во Львовской области прошел мощный град: с гор на трассу сошел селевой поток (видео) Фото: во Львовской области выпал град с дождем (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Во Львовской области в четверг, 15 июля, прошел сильный град с дождем.

Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского городского совета, активист Игорь Зинкевич.

Так, в селе Козева Стрыйского района примерно в 18:20 прошел сильный град с дождем.

На видео видно, что через град дорога буквально стала белой.

Ранее мы сообщали, что Крым засыпало градом размером с вишню.

Также мы писали, что Киев и область накрыла непогода, где дороги превратились в реки.

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