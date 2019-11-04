Львівський активіст побив екс-консула України в Мюнхені: усі подробиці

Відомий львівський активіст, засновник громадської організації ГО "Ідея Міста" Назарій Брезицький побив до втрати свідомості колишнього консула України в Мюнхені Володимира Цвіля. Про це повідомляє видання Zaxid.net.

Інцидент стався в суботу ввечері, 2 листопада, в ресторані готелю LH HOTEL SPA, який знаходиться на площі Петрушевича у Львові. Як повідомили очевидці, 35-річний Назарій Брезицький зламав ніс 57-річному Володимиру Цвілю. Він вдарив екс-посла і той від удару втратив свідомість. Після того, як він прийшов до тями, то виявив, що зник мобільний телефон вартістю 27 тисяч гривень.

Назарій Брезицький (Фото: facebook.com/nazaryybrezitskyy)

Поліція відкрила кримінальну справу на Назарія Брезіцького за підозрою в розбої (Стаття 187, ч. 1 КК з санкціями у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років). Вони підтвердили, що в суботу відбулася бійка в ресторані готелю, однак розголошувати подробиці та імена фігурантів справи відмовилися.

Деталі справи з'явилися у виписках єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Там вказано, що Володимир Цвіль отримав струс мозку та перелом носа.

На даний момент невідомо, що стало причиною конфлікту між чоловіками. Назарій Брезицький на дзвінки журналістів не відповідає. У Львові він відомий завдяки громадській організації "Ідея Міста", а також благодійному фонду "Справа Скарбека". У 2019 році Брезицький хотів брати участь у виборах, але ЦВК відмовив йому в реєстрації.

Володимир Цвіль – житель Івано-Франківської області, у 2002 -2004 роках обіймав посаду консула України в Мюнхені. У 2016 році балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, але програв.