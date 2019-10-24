В Одесі люди влаштували самосуд над крадієм-наркоманом (відео)

Люди влаштували самосуд над крадієм (Колаж РБК-Україна)

В мережу потрапило відео, як люди карають злодія, який намагався пограбувати квартиру

В Одесі люди вирішили самостійно покарати злодія, який намагався скоїти пограбування. Мешканці однієї з квартир, в яку хотів проникнути чоловік через вікно, не стали чекати поліцію. Вони побили його прямо на вулиці. Про це повідомляє "dtp.ua" в Instagram. Інцидент стався на вулиці Генерала Цвєтаєва.

"Привіт, самосуд! А ми тебе чекали! Проходь, роздягайся. Біту, милиці, кастет чи кулаками впораєшся?", - йдеться в повідомленні.

Злодій думав, що осанется непоміченим і намагався врятуватися втечею, але господарі квартири не дали йому піти.

Відео: В Одесі злодія покарали, не чекаючи поліції (YouTube)

Користувачі мережі відреагували на вчинок людей в коментарях і погодилися з тим, що господарі все правильно зробили.

Це Одеса, дитинко.

Я думала, це кіт на дорозі сидить, і йому ніхто не допомагає. А це виявляється жінка мужика гемселыть і це йому ніхто не допомагає.

Правильно зробили.

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