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Львівські лікарі прооперували серце 2-річного Захарчика у доволі рідкісний спосіб (відео)

Колаж РБК-Україна: у Львові хірурги врятували серце дворічному хлопчику з Нової Каховки
Автор: Володимир Костирін

У Львові кардіохірурги провели дворічному пацієнту успішну операцію на серці некласичним способом, застосувавши бокову торакотомію для того, щоб маленький Захар з Нової Каховки зміг швидше відновитися після втручання.

Про це передали на Facebook-сторінці Першого медичного об'єднання Львова.

"Поки за його дім на Херсонщині тривають бої, лікарі у Львові лагодять серце 2-річного Захарчика. І роблять вони це у доволі рідкісний спосіб - оперують через маленький розріз між ребрами", - йдеться в публікації.

Сім'я хлопчика до цього місяця жила під російською окупацією, після чого мама Захара зі старшим братиком і сестричкою 1 липня нарешті змогла виїхати з рідного міста на вільну територію. До Львова для операції вони приїхали вже з Києва.

Хлопчику був поставлений діагноз часткова атріовентикулярна комунікація, коли малюкові ледь виповнився місяць.

"Простими словами - це отвір в перетинці між камерами серця та неправильно розвинений мітральний клапан. Кров циркулює неправильно, перевантажуючи легені. У ранньому віці вада дитину не турбує, та, якщо її не усунути, всерйоз загрожує серцевою недостатністю", - пояснили медики.

За словами завідувача відділення дитячої кардіохірургії лікарні Святого Миколая у Львові Олександра Ячніка, щоб дитина швидше відновилася після операції, команда лікарів вирішила робити її некласичним способом.

Так, була проведена бокова торакотомія: замість розрізу грудини, зробили маленький розріз між ребрами. Через нього усунули дефект міжпередсердної перетинки та зробили пластику клапана.

"Операція минула успішно. Вже наступного дня з реанімації дитя перевели до мами в палату, а за три дні - виписали до тимчасового дому. Віримо, що з допомогою наших ЗСУ родина невдовзі повернеться і до рідного дому - української Нової Каховки", - зазначають лікарі.

Відео: львівські лікарі лікували серце 2-річного Захара з Нової Каховки некласичним способом

Раніше ми писали, що львівські хірурги пересадили кістковий мозок 5-річному хлопчику, і після операції дитина вже готується грати у футбол.

Нагадаємо також, перед цим хірурги врятували 2,5-річного хлопчика Марка з великою нетиповою пухлиною.

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Львівхирурги