Львівські хірурги пересадили кістковий мозок 5-річному хлопчику. Максимка готується грати у футбол
Хірурги у Львові провели успішну операцію по пересадці кісткового мозку 5-річному хлопчику Максиму. Маленький пацієнт для процедури трансплантації став донором сам для себе.
Про це 10 серпня розповіли на Facebook-сторінці Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.
У хлопчика з Львівської області в червні торік була діагностована нейробластома - поширений вид солідних пухлин головного мозку у дітей.
У жовтні 2021-го було проведено оперативне втручання і до трансплантації Максимка продовжував хіміотерапевтичне лікування.
Лікарі зазначають, що пересадка кісткового мозку була життєво необхідна для повного одужання хлопчика.
Забір клітин у дитини провели ще в травні та зберігали їх в кріобанку, а 25 липня маленькому пацієнтові була проведена аутологічна трансплантація стовбурових клітин.
"А зараз команда онкологів отримала підтвердження, що стовбурові клітини прижилися", - розповідають медики та додають, що після операції малюк вже мріє ганяти в футбол.
У родини Максимка була можливість евакуюватися за кордон, але вона довірилася вітчизняним фахівцям з ЗУСДМЦ.
"І не шкодує: пересадка кісткового мозку пройшла успішно, маленький пацієнт почувається добре, його найближчим часом зі спеціального боксу переведуть у звичайну палату", - кажуть лікарі.
5-річний хлопчик Максим після успішної операції з пересадки кісткового мозку (фото: facebook.com/zusdmc)
Директор КНП ЛОР медичного центру Андрій Синюта звертає увагу, що трансплантація як процедура в цілому досить дорога, але в ЗУСДМЦ вона абсолютно безплатна для пацієнта.
"Адже наш заклад включено у пілотний проєкт з трансплантації міністерства охорони здоров'я, який передбачає фінансування трансплантації для наших пацієнтів за державні кошти", - пояснює він.
Нинішня операція - вже друга успішна пересадка кісткового мозку дитині, проведена львівськими фахівцями. Так, нещодавно у липні у Львові лікарі-онкологи успішно провели аутологічну пересадку стовбурових клітин трирічній дівчинці Уляні.
А також ми писали, що перед цим хірурги врятували 2,5-річного хлопчика Марка з великою нетиповою пухлиною.