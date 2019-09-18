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Львівські студенти влаштували побоїще в гуртожитку: ламали двері і били всіх підряд (відео)

STYLERЖиття    18.09.2019 - 17:39
Львівські студенти влаштували побоїще в гуртожитку: ламали двері і били всіх підряд (відео)
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Постраждалі настільки налякані, що бояться звернутися за допомогою

У Львові розгорається скандал через студентів третього курсу Львівського вищого професійного училища технології та сервісу. Пізно ввечері вони увірвалися в кімнату студентів другого курсу і почали трощити меблі і бити всіх присутніх у кімнаті.

Як повідомили у виданні Zaxid.net, інцидент стався в гуртожитку, де мешкають учні на кухарів-кондитерів. Студенти третього курсу виламали двері в кімнату другокурсників, які спали, і почали їх бити. Як розповіли очевидці, бешкетники перебували в стані алкогольного сп'яніння і прийшли з'ясовувати стосунки, щоб помститися за якусь образу з минулого.

Постраждалі налякані і відмовляються звертатися до керівництва навчального закладу, а також у правоохоронні органи.

Однак про конфлікт стало відомо виконуючій обов'язки директора навчального закладу Оксані Чайковській. Вона запевнила, що всі учасники масового побоїща вже виселені з гуртожитку і за даним фактом проводиться службова перевірка.

"Прийшли до директора, щоб нападники були покарані. Запропонували їй м'який метод – це виключення з навчального закладу. Так як це криміналітет, який не може перебувати серед звичайних учнів, залякувати їх, бити, щоб вони страждали і психічно, і фізично", - розповів один з активістів організації С14.

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