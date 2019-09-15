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Влаштувала погром авто: у Дніпрі жорстоко побили дівчину в нижній білизні (відео)

STYLERЖиття    15.09.2019 - 17:39
Влаштувала погром авто: у Дніпрі жорстоко побили дівчину в нижній білизні (відео)
Побиття дівчини в Дніпрі (фото: pixabay.com)

За потерпілу заступився хлопець, але чоловік побив їх обох

Вчора ввечері, 14 вересня, у Дніпрі по місту бігала дівчина в нижній білизні била автомобілі і розбила на будівництві телефон охоронця. Після цього чоловік почав її жорстоко бити на очах у очевидців. Про це повідомляє "Інформатор".

Очевидці повідомили, що 26-річна дівчина викинула речі друзів з вікна і втекла. Вона бігала босоніж по проспекту Гагаріна, після чого зайшла в продуктовий магазин і почала лаятися з продавцем. Далі її затримав чоловік, який заявив, що вона розбила в його автомобілі лобове скло.

Побиття дівчини у Дніпрі (відео: YouTube/informator.ua)

На відео видно, що далі події розгортаються в приміщенні на будівництві магазину АТБ. Дівчині заламали руки і почали бити її шлангом. Крім того, в якийсь момент чоловік почав наносити дівчині удари ногами.

Коли за дівчину намагався заступитися перехожий, то його теж почали бити. При цьому багато очевидців просто спостерігали за всім зі сторони і тільки закликали не бити молодих людей.

Влаштувала погром авто: у Дніпрі жорстоко побили дівчину в нижній білизні (відео)

Побиття дівчини в Дніпрі (фото: https: dp.informator.ua)

За словами прораба будівництва, на відео є тільки один співробітник магазину – чоловік, який бив дівчину і хлопця, який хотів її захистити. Нападником виявився 63-річний охоронець будівництва.

Влаштувала погром авто: у Дніпрі жорстоко побили дівчину в нижній білизні (відео)

Побиття дівчини в Дніпрі (фото: https: dp.informator.ua)

Поліції охоронець розповів, що дівчина забігла до нього і розбила телефон. Пізніше з'ясувалося, що дівчина перебуває на обліку у психіатра. В даний час її госпіталізували до психдиспансеру, її стан стабільний. Постраждалий хлопець почуває себе добре.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 125 ККУ (умисні легкі тілесні ушкодження).

Нагадаємо, що в Києві підлітки побили бездомного і знімали це на відео. Нелюдів будуть судити.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві побили ветерана АТО з ЛГБТ-спільноти.

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